Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 18 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 18 de marzo hasta las 19 horas:

· Moreno estalla contra el Gobierno por los fallos en trenes: "Bastante educados somos; en Cataluña hubo cese fulminante"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles la reacción institucional de su Gobierno ante la crisis ferroviaria que vive la región por dos episodios casi simultáneos en el tiempo, el accidente de Adamuz (Córdoba) y los problemas en la alta velocidad entre Madrid y Málaga por el desplome de un muro de casi 300 metros, por lo que ha defendido un comportamiento en ese sentido "bastante educado y correcto". (Leer más https://acortar.link/KhUH7O)

· Detenidos por retener en un hotel de Torremolinos a una menor que huyó por el balcón de una agresión sexual

Tres jóvenes, uno de ellos menor, han sido detenidos por presuntamente retener a una menor en un hotel de Torremolinos (Málaga), que escapó por el balcón de la habitación. Al parecer, también presuntamente habría sido agredida sexualmente por uno de ellos. (Leer más https://acortar.link/7fbpwE)

· Hallado el cuerpo de un hombre tiroteado y abandonado a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Un hombre ha sido abandonado en la noche de este martes, 17 de marzo, a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras ser víctima de un tiroteo, según han confirmado a Europa Press fuentes del propio centro. Así, fuentes de la Policía Nacional han detallado que el hombre ha sido hallado con "varios" impactos de bala. (Leer más https://acortar.link/BEKzgK)

· Registrado un seísmo de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán sentido en cinco provincias andaluzas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,4 y con epicentro en el mar de Alborán que se ha dejado sentir en la madrugada de este miércoles 18 de marzo en municipios de cinco provincias andaluzas y en Ceuta sin que haya constancia de daños. (Leer más https://acortar.link/Ygh3nR)

· Montero reprocha al PP falta de "diligencia" de la Junta ante el "colapso" de los cribados de cáncer de mama

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles la falta de "diligencia" que, a su juicio, ha evidenciado el Ejecutivo andaluz del PP-A de Juanma Moreno ante el "colapso" detectado en el programa de cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza. (Leer más https://acortar.link/xVW5LP)