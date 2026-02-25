Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 25 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 25 de febrero hasta las 19 horas:

· Heridos de bala dos presuntos narcotraficantes en un operativo en Barbate (Cádiz)

Un dispositivo realizado por la Guardia Civil en la mañana de este miércoles en Barbate (Cádiz) contra el narcotráfico ha detenido a dos supuestos integrantes de una organización, los cuales han resultado heridos de bala, dejando además a un agente herido al volcar el vehículo en el que iba durante el transcurso de una persecución. (Leer más https://acortar.link/qzdFLf)

· Muere un trabajador tras un accidente en mina Magdalena en Almonaster la Real (Huelva)

Un trabajador ha muerto este miércoles tras sufrir un accidente en el interior de una mina en la localidad onubense de Almonaster la Real, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El accidente laboral se ha producido sobre las 10.05 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de que un operario había resultado accidentado dentro de la mina Magdalena, ubicada en las proximidades de la carretera HU-7104 en el kilómetro 12. (Leer más https://acortar.link/wORBD2)

· Interior deniega la condición de víctima del terrorismo a García Caparrós, asesinado en Málaga por la policía en 1977

El Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que falleció por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo. (Leer más https://acortar.link/BUYnFw)

· El Juzgado de Instrucción procesa al exalcalde de Cádiz 'Kichi' por presunta prevaricación administrativa

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha acordado seguir las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra el exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 "sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales". (Leer más https://acortar.link/KkZv9V)

· Muere en Málaga una mujer de 85 años en el incendio de una vivienda en Puerto de la Torre

Una mujer de 85 años de edad ha fallecido este miércoles tras un incendio registrado en una vivienda en el distrito de Puerto de la Torre, en Málaga capital, en el que también ha sido atendido un hombre de 86 años por inhalación de humo. Emergencias 112 Andalucía ha recibido sobre las 7.30 horas la primera de varias llamadas de socorro que alertaban del incendio en una casa de dos plantas situada en la calle Nogales, en Puerto de la Torre, en el que indicaban que había dos personas mayores atrapadas. (Leer más https://acortar.link/Tfn88A)