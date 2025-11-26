Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 26 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 26 de noviembre hasta las 14 horas:

· La titular del juzgado del caso Mascarillas de Almería pide abstenerse por "amistad íntima" con los investigados

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, la juez María Belén López, ha solicitado ante la Audiencia Provincial de Almería causa de abstención para apartarse de la investigación del caso 'Mascarillas', que indaga sobre supuestas 'mordidas' en contratos públicos de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines, al alegar "amistad íntima" con algunos de los investigados. (Leer más https://acortar.link/jZGV4H)

· La Fiscalía propone citar como testigo a la consejera Catalina García sobre la contratación de emergencia del SAS

La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto la citación como testigo de la hoy consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el marco de las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pospandemia de coronavirus una vez que el Estado derogó la normativa que propició esa modalidad de contratación, contemplada a su vez dentro de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). (Leer más https://acortar.link/K4GgBs)

· Conmoción y minuto de silencio en Torrox (Málaga) tras la trágica muerte de los cuatro miembros de una familia por un escape de gas

El municipio malagueño de Torrox ha guardado este miércoles un minuto de silencio tras la trágica muerte de una familia este pasado martes en una vivienda en la localidad de la comarca de la Axarquía tras un posible escape de gas por mala combustión. El pueblo, conmocionado por el suceso, se ha concentrado en la plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento. Unas 500 personas, entre las que se encontraban vecinos y compañeros del instituto de unos de los jóvenes fallecidos, han recordado y apoyado a la familia a la que han trasmitido sus condolencias. (Leer más https://acortar.link/h24h8M)

· PP-A permitirá tramitar en el Parlamento la ILP de sanidad promovida por 'mareas blancas'

El PP-A, con mayoría absoluta en el Parlamento, apoyará este miércoles en el pleno la toma en consideración y la consecuente tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de "recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía", promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, sobre la que el Ejecutivo andaluz del PP-A no ha manifestado criterio previo, ni favorable ni desfavorable a su tramitación. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, quien ha recordado que esa iniciativa cuenta con el respaldo de 60.000 firmas. (Leer más https://acortar.link/ToA9jJ)

· Andalucía estrena cinco nuevo restaurantes con una estrella Michelin en Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Málaga

La alta cocina de Andalucía está de enhorabuena después de que este martes cinco restaurantes de cinco provincias de la comunidad autónoma se hayan posicionado entre los nuevos establecimientos en obtener una estrella Michelin. En concreto, han logrado una nueva estrella Michelin los restaurantes Faralá (Granada) con la chef Cristina Jiménez; Mare (Cádiz) con el cocinero Juan Viu; Ochando (Los Rosales, en Sevilla) de Juan Carlos Ochando; Palodú (Málaga) de Cristina Cánovas y Diego Aguilar, y ReComiendo (Córdoba) de Periko Ortega. (Leer más https://acortar.link/AuEJq2)