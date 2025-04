Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 30 de abril a las 19 horas

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 30 de abril hasta las 19 horas:

· Condenado a tres años y medio de cárcel el exdirector de la Faffe por contratación "ilegal" de un exalcalde socialista

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén por la contratación "ilegal" y "absolutamente irregular" en dicha fundación del exalcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres "por su sola voluntad, amistad y afinidad política", de manera que éste último percibió un total de 359.973 euros tras ser contratado en la Faffe pese a que "no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno". (Leer más https://acortar.link/xvpkU8)

· La Junta estima en 239 millones el impacto del apagón en la economía andaluza según un cálculo inicial

La Junta de Andalucía calcula que el apagón eléctrico del pasado lunes, 28 de abril, ha causado un impacto en la economía andaluza "equivalente a 239 millones de euros", según estimaciones iniciales pendientes de "afinar". (Leer más https://acortar.link/uQ4kIC)

· Muere en Almería un joven de 20 años apuñalado en plena calle en El Puche

Un joven de unos 20 años de edad ha fallecido en la madrugada de este miércoles en la zona de El Puche, en Almería capital, tras haber sido apuñalado en la vía pública. Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que sobre las 3,45 horas se recibió la llamada de un particular que solicitaba ayuda ante el apuñalamiento de un hombre en la Avenida Mare Nostrum. (Leer más https://acortar.link/hv2SOf)

· La desaladora de Carboneras (Almería) reanuda la producción para garantizar el abastecimiento en Levante y Almanzora

La desaladora de Carboneras (Almería) ha reanudado su actividad tras el fallo masivo en la distribución de energía que afectó a toda la Península Ibérica el pasado lunes y está produciendo agua desalada "en cinco de sus bastidores que garantizan 50.000 metros cúbicos al día", cantidad suficiente para abastecer a todos los municipios de la comarca de Levante y del Almanzora. (Leer más https://acortar.link/acavxT)

· Javier Fernández: "Me da mucho que pensar por qué desde la Junta no se invierte en Sevilla y sí muchísimo en Málaga"

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario provincial del PSOE, Javier Fernández, se ha referido a la diferencia de trato que, en su opinión, reciben Málaga y Sevilla por parte de la Junta de Andalucía. "No hay más que ver los presupuestos de la comunidad autónoma. Me da mucho que pensar de la verdadera intencionalidad, de por qué no se invierte en Sevilla y sí muchísimo en Málaga. Cuando hay tanta diferencia de inversión entre un espacio y otro, me preocupa que haya un plan". (Leer más https://acortar.link/a6JP0X)