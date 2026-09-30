Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 30 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 30 de septiembre, hasta las 14 horas:

· La CEA critica que el Gobierno no consulte a los empresarios sobre las medidas en vivienda: "La iniciativa privada es determinante"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha asegurado que la vivienda es "un problema donde todos estamos comprometidos" y ha considerado que "la iniciativa privada es determinante", al tiempo que ha afeado que "a veces" no se consulte a los empresarios y que exista "una visión ideológica", apostando por el consenso. (Leer más https://acortar.link/gO96x3)

· Maíllo convencido del apoyo de Podemos a los reales decretos de vivienda: "No entendería una abstención"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido del apoyo de Podemos a los dos reales decretos de vivienda que se someterán a votación este viernes en el Congreso. Asimismo, ha defendido que las medidas recogen las peticiones del sindicato de inquilinas. "Yo es que estoy convencido de que van a apoyarlos. Esa es mi confianza. Si no se produce, pues entonces valoraremos, pero en este momento no entendería un voto en contra o una abstención que impidiera su ratificación", ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/pVzl3h)

· PP-A lee ante el Parlamento un manifiesto en apoyo a Ceuta tras "bloquear" la izquierda una declaración institucional

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha leído este miércoles un manifiesto en defensa de Ceuta y de la integridad territorial de España ante la escultura del Hércules con las columnas y los leones de la sede del Parlamento, tras el "bloqueo" de los partidos de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, a que se emitiera una declaración institucional del Pleno. (Leer más https://acortar.link/F5eD10)

· Prisión provisional y sin fianza para el hombre detenido por matar a su pareja en La Campana (Sevilla)

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lora del Río (Sevilla), competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a su pareja sentimental este pasado fin de semana en la localidad sevillana de La Campana. (Leer más https://acortar.link/UYIBYA)

· Rescatados nueve migrantes menores de edad en una neumática a 28 millas de la costa de Barbate (Cádiz)

Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado esta pasada madrugada a nueve migrantes, de origen magrebí y menores de edad, que viajaban a bordo de una lancha neumática a unas 28 millas al suroeste de Trafalgar, en la costa de Barbate (Cádiz). (Leer más https://acortar.link/aVqrIu)