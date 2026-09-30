Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 30 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles, 30 de septiembre, hasta las 19 horas:

· La Junta critica la "chapuza" del Gobierno con los decretos de vivienda y esperará a conocer la "letra pequeña"

La vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha considerado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha realizado una "chapuza" con los decretos con medidas sobre vivienda aprobados este pasado martes en el Consejo de Ministros, de los que ha dicho además que la Junta esperará a conocer la "letra pequeña" para seguir evaluándolos, teniendo en cuenta que uno de ellos "no está todavía ni publicado en el Boletín Oficial del Estado" (BOE). (Leer más https://acortar.link/CqJfNw)

· Maíllo convencido del apoyo de Podemos a los reales decretos de vivienda: "No entendería una abstención"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido del apoyo de Podemos a los dos reales decretos de vivienda que se someterán a votación este viernes en el Congreso. Asimismo, ha defendido que las medidas recogen las peticiones del sindicato de inquilinas. "Yo es que estoy convencido de que van a apoyarlos. Esa es mi confianza. Si no se produce, pues entonces valoraremos, pero en este momento no entendería un voto en contra o una abstención que impidiera su ratificación", ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/pVzl3h)

· PP-A lee ante el Parlamento un manifiesto en apoyo a Ceuta tras "bloquear" la izquierda una declaración institucional

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha leído este miércoles un manifiesto en defensa de Ceuta y de la integridad territorial de España ante la escultura del Hércules con las columnas y los leones de la sede del Parlamento, tras el "bloqueo" de los partidos de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, a que se emitiera una declaración institucional del Pleno. (Leer más https://acortar.link/F5eD10)

· La oposición expresa su apoyo a las afectadas por los cribados y Amama con la lectura de una declaración antes del Pleno

Los grupos parlamentarios del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han impulsado una propuesta de declaración institucional en el Parlamento de Andalucía de reconocimiento a Amama y a las mujeres afectadas por el fallo en los cribados de cáncer de mama, cuando se cumple un año de la publicación de los primeros casos. (Leer más https://acortar.link/bTIIHL)

· Prisión provisional y sin fianza para el hombre detenido por matar a su pareja en La Campana (Sevilla)

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lora del Río (Sevilla), competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a su pareja sentimental este pasado fin de semana en la localidad sevillana de La Campana. (Leer más https://acortar.link/UYIBYA)