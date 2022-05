Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 4 de mayo a las 19 horas

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 4 de mayo hasta las 14 horas:

· Griñán pide su absolución en la causa de los ERE: "No puede malversar quien no puede decidir sobre los fondos"

La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos de prevaricación y malversación a los que fue condenado en la denominada 'causa de los ERE' al considerar que en los hechos probados no figura "ninguna irregularidad" del entonces consejero y ha insistido en que tampoco consta que tuviera "ningún ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", ha dicho. (Leer más: https://bit.ly/3s84wjS)

· Andalucía lidera el descenso del paro en abril con 33.072 desempleados menos y sitúa el total en 778.798

El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha descendido en 33.072 personas durante abril, lo que implica una bajada del 4,07% que sitúa en 778.798 la cifra total de los registrados en los servicios públicos de empleo, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. (Leer más: https://bit.ly/3vJes5L)

· Moreno envía su teléfono a "revisar" y pide a Sánchez aclarar si los presidentes de comunidades han sido "espiados"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado de que en la noche de este pasado martes ha tenido una conversación con los servicios informáticos del Ejecutivo regional para que "revisaran" su teléfono y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si los presidentes de comunidades autónomas han sido "espiados". (Leer más: https://bit.ly/3OVWNPL)

· Condenado a cuatro años de prisión el futbolista Santi Mina por abuso sexual

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años de prisión al futbolista del Celta de Vigo Santi Mina por abusar sexualmente de una mujer en junio de 2017 en el municipio almeriense de Mojácar. (Leer más: https://bit.ly/3kEu1Fy)

· Delgado gana las primarias en Podemos Andalucía con el 71% de los votos y aspira a "una única papeleta" de la izquierda

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso Juan Antonio Delgado ha ganado este miércoles las primarias de la formación en Andalucía --su candidatura era la única que se había presentado--, con 4.215 votos, un 71,05% del total de los 5.932 participantes inscritos en el proceso, tras el que ha manifestado que "aspiro a reagrupar a todas las fuerzas de la izquierda progresista" en "una única papeleta" para que "la extrema derecha no entre en las instituciones". "La izquierda no se puede permitir el lujo de ir separados", ha abundado. (Leer más: https://bit.ly/37dPbHg)