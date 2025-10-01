Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 1 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· Moreno descarta cesar a la consejera de Salud y le pide "afanarse en localizar errores" en cribados de cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este miércoles cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, por los retrasos que se conocen hasta el momento de pruebas diagnósticas con demoras dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama y le ha pedido "afanarse en localizar los errores". "La Consejería no está para cambios y sí para trabajar con más ahínco y determinación", ha subrayado Moreno, que ha pedido "disculpas" y ha lamentado "profundamente" lo ocurrido. (Leer más https://acortar.link/pEL36k)

· Montero exige explicaciones a Moreno sobre el "enorme escándalo" de listas de espera en cribado de cáncer de mama

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que dé "explicaciones, asuma responsabilidades y pida perdón" sobre el "escándalo" en torno a las "grandes demoras" detectadas en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. (Leer más https://acortar.link/yCvXFD)

· Moreno cierra el paquete de rebajas fiscales de 2026 ampliando la deducción de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado este miércoles en 61,3 millones de euros el importe que suman las cinco desgravaciones fiscales que incorporará la Ley del Presupuesto de la Comunidad para 2026, después de que en esta jornada haya anunciado la última: levantar la limitación de renta de los contribuyentes para que se deduzcan la adopción de un niño, que se acotaba en los 30.000 euros anuales de ingresos. (Leer más https://acortar.link/RiG8QZ)

· Muere en Sevilla un hombre de 42 años tras ser golpeado en la cabeza en una vivienda en Palmete

Un hombre de 42 años de edad ha fallecido este miércoles en una vivienda de la calle Las Cabezas de San Juan, entre los barrios sevillanos de Palmete y Padre Pío, tras recibir un golpe en la cabeza que le provocó una hemorragia y un traumatismo craneoencefálico. (Leer más https://acortar.link/9pPROs)

· Moody's eleva dos escalones la calificación de Andalucía y la equipara por primera vez al Tesoro de España

La agencia internacional de rating Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia de Andalucía, que pasa de Baa2 a A3 con perspectiva estable, lo que la sitúa "por primera vez" en el mismo nivel que el Tesoro de España. (Leer más https://acortar.link/xaov10)