Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 13 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 13 de marzo hasta las 14 horas:

· Granada pasa el primer corte en la carrera hacia la Capitalidad Cultural de 2031 y Jerez se queda fuera

Granada ha pasado el primer corte en su carrera hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031, según ha dado a conocer el Ministerio de Cultura en una rueda de prensa pasado el mediodía de este viernes para dar a conocer los finalistas para la ciudad española que será distinguida con este reconocimiento. En la nómina de la denominada lista corta están también Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo y se ha quedado fuera Jerez de la Frontera (Cádiz). (Leer más https://acortar.link/XgZLxi)

· La Junta estudiará medidas legales si no se restablece la conexión directa por AVE entre Málaga y Madrid el 23 de marzo

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha advertido este viernes de que el Gobierno andaluz "dará la batalla" y si en Semana Santa no está restablecida completamente la conexión ferroviaria directa entre Málaga y Madrid, van a utilizar "todos los instrumentos jurídicos de los que dispongamos para resarcir los daños que se le están causando a Málaga y a los malagueños". (Leer más https://acortar.link/kK2rHb)

· Montero: El Gobierno va a "ahorrar 200 millones" a la Junta construyendo una desaladora de su "competencia" en Málaga

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este viernes que el Ejecutivo central va a asumir la construcción de una desaladora "competencia de la Junta de Andalucía" en el municipio malagueño de Vélez-Málaga con la que va a "ahorrar 200 millones de euros" a la administración autonómica gobernada por Juanma Moreno (PP-A). (Leer más https://acortar.link/V2zlLL)

· Detenidas 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Nazarí 91 Ali-Atar', ha detenido en la provincia de Granada a 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil. Están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. De ellos, 18 han ingresado en prisión. La organización también operaba en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. El cabecilla fue detenido cuando regresaba a España en un vuelo procedente de un país de Sudamérica en el aeropuerto de Málaga. (Leer más https://acortar.link/KXN2Bb)

· El IPC sube al 2,3% en Andalucía en febrero, dos décimas más que el mes anterior

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,3% en Andalucía en febrero en tasa interanual, dos décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida de febrero la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,1%. (Leer más https://acortar.link/ILen2v)