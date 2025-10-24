Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 24 de octubre a las 14 horas

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 24 de octubre hasta las 14 horas:

· La Fiscalía de Sevilla abre investigación tras la denuncia de Amama por supuestas modificaciones en informes y mamografías

La Fiscalía de Sevilla ha abierto dilengias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+, en relación a los cribados del cáncer de mama; ello después de la asociación Amama registrara este martes un escrito en el Ministerio Público en el que pedía al citado órgano que investigara la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que interveniera o copiara los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas. (Leer más https://acortar.link/wmxfn2)

· Sanz ve "lógica" la "reacción" de la Fiscalía a las denuncias por los cribados y asegura que la Junta "tiene la respuesta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este viernes que es "lógica y coherente" la "reacción" de la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha abierto una investigación tras las denuncias presentadas por los retrasos en las pruebas diagnósticas del cribado del cáncer de mama. "Hemos recibido la notificación y, lógicamente, tenemos la respuesta", ha señalado Sanz. Las denuncias que han motivado la investigación de la Fiscalía fueron presentadas por el Defensor del Paciente, Izquierda Unida y Adelante Andalucía. (Leer más https://acortar.link/3tDonV)

· La Policía confirma que el cuadro encontrado en Madrid era el Picasso que se creía robado camino de una exposición en Granada

La Policía Nacional ha confirmado este viernes que el cuadro de Pablo Picasso 'Naturaleza muerta con guitarra' ha sido localizado en Madrid y cree nunca llegó a subir al camión de transporte para ser trasladado desde la capital para una exposición en Granada. (Leer más https://acortar.link/ntM6Pa)

· Andalucía sube 32.300 parados en el tercer trimestre y el empleo marca nuevo récord con 3,61 millones de ocupados, según la EPA

El paro subió en 32.300 personas en Andalucía durante el tercer trimestre hasta los 650.900 desempleados, un 5,2% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 15,27%. (Leer más https://acortar.link/Rcg71l)

· Detenido por secuestrar a su expareja y a sus dos hijos en Francia y obligarla a conducir 13 días hasta Málaga

La Policía Nacional ha detenido a un individuo por secuestrar en Francia a su expareja y a sus dos hijos menores de edad tras forzar bajo amenazas a la mujer a conducir durante 13 días, circulando unos 2.000 kilómetros por España y Portugal, hasta ser liberados en Málaga en condiciones de insalubridad extremas, ya que no podían salir del coche y sólo comían pan, atún y galletas adquiridas en áreas de servicio. (Leer más https://acortar.link/jOHUgq)