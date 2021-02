Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 26 de febrero a las 14 horas

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 26 de febrero hasta las 14 horas:

· Andalucía suma 1.197 casos y 33 muertes, baja de 2.000 hospitalizados y 500 ingresos UCI con una tasa inferior a 200

Andalucía suma este viernes 26 de febrero 1.197 casos de coronavirus Covid-19, cifra ligeramente inferior a los 1.256 de la víspera y más distanciada de los 2.293 de hace siete días, según los datos facilitados en Málga por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha adelantado que se han registrado 33 muertes, muy por debajo de las 58 registradas este jueves y de las 69 del viernes de la semana pasada. (Leer más https://bit.ly/2NYJEue)

· 567 municipios andaluces, incluidas seis capitales, amplían aforos en comercio y hostelería al pasar a nivel 3 de alerta

Andalucía registra desde este viernes 26 de febrero un total de 567 municipios de todas las provincias menos Almería, entre ellas seis capitales --Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla-- en nivel de alerta 3 grado 1 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19, en los que se amplían los aforos permitidos en actividades como comercio, hostelería, transporte, entierros, velatorios, ceremonias civiles y religiosas, banquetes, cines, teatros, auditorios e instalaciones deportivas. (Leer más https://bit.ly/3aTOCl4)

· Moreno vuelve a descartar una "apertura rápida" y explica que la cepa británica es ya "dominante" en Andalucía con 60%

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este viernes en descartar que vaya a promover una "apertura rápida" de restricciones vinculadas a la pandemia en Andalucía la próxima semana, porque "de nada sirve correr para después parar en seco", y ha explicado que la variante británica del coronavirus es ya "dominante" en la región y representa "el 60%" de los contagios. (Leer más https://bit.ly/3uA0792)

· El Gobierno trabaja con Andalucía para diseñar corredores turísticos con países como Alemania y Reino Unido

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado que su equipo está trabajando con el de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, que dirige el vicepresidente, Juan Marín, en la definición de "un protocolo" para desarrollar corredores turísticos seguros que espera posteriormente "negociar" con "nuestros principales mercados emisores" de visitantes, fundamentalmente Alemania y Reino Unido, y también otros mercados como los de países nórdicos. (Leer más https://bit.ly/3uCa1XR)

· Bendodo, sobre el apoyo de Vox y el pin parental: "No vamos a aceptar amenazas. Este Gobierno cumple lo que firma"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha destacado que el Gobierno andaluz "tiene palabra y cumple" y ha asegurado que no van a "aceptar amenazas", después del anuncio del grupo parlamentario Vox de no apoyar iniciativas del Ejecutivo de PP y Cs hasta que no implante el denominado pin parental o autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias. (Leer más https://bit.ly/2MqSW1C)