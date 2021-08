Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 27 de agosto a las 19 horas

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

. La base de Rota recibe a 800 evacuados afganos con la llegada de dos aviones de EEUU

La base aérea de Rota ha recibido este viernes los dos primeros aviones con evacuados de Afganistán, unos 800, en virtud del acuerdo sellado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Según ha informado la Embajada estadounidense en Madrid, el primer avión ha aterrizado a las 9.40 horas con unos 400 evacuados a bordo a los que se han sumado otros 400 en un segundo vuelto que ha aterrizado en la base a las 15.37 horas.

. Andalucía registra 1.698 positivos, 28 fallecidos y su tasa se baja hasta 270 puntos

Andalucía registra este viernes 27 de agosto un total de 1.698 positivos de coronavirus, 404 menos en 24 horas y 953 menos que los comunicados hace siete días, según los datos facilitados en esta jornada por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 28 fallecidos, cinco más que la víspera y el segundo mayor dato esta semana. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado 19,5 puntos respecto a la anterior jornada para situarse en 270

. Moreno valora la "mejoría" de datos pero pide prudencia y vacunarse: "La batalla contra Covid no está ganada"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado que el próximo martes está previsto una nueva reunión del comité de expertos y, pese a que ha querido ser prudente, ha dicho que todos los datos que hay hasta ahora "van indicando una importante mejoría". No obstante, ha vuelto a pedir prudencia porque "la batalla contra el Covid no está ganada", y también que los andaluces que no están vacunados lo hagan.

. A prisión el hombre acusado de quemar a su expareja en Almería con disolvente tras quebrar el alejamiento

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera (Almería), en funciones de guardia, ha acordado, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 50 años, vecino de Garrucha, detenido por supuestamente quemar con un líquido inflamable a su expareja sentimental en esta localidad.

. Los inmigrantes llegados en patera tendrán que guardar cuarentena tras dar uno positivo por Covid-19

Los 12 inmigrantes que llegaron este jueves por la tarde en una patera a la playa de El Cantil de Isla Cristina (Huelva) tendrán que ser aislados y guardar la preceptiva cuarentena de diez días por ser contacto estrecho, tras dar uno de ellos positivo --asintomático-- por Covid-19 en el test de antígenos que se realizó en la misma playa a su llegada.