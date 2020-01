Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 3 de enero a las 14 horas

Publicado 03/01/2020 14:00:41 CET

· Andalucía cierra 2019 con 10.833 desempleados menos tras liderar la bajada del paro en diciembre

El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Andalucía ha bajado en 10.833 personas durante todo 2019, un 1,37 por ciento menos respecto a 2018, tras liderar la bajada del paro en diciembre en cifras absolutas, tanto a nivel mensual como interanual. Así, la cifra total de parados al finalizar 2019 vuelve a situarse en Andalucía por debajo de los 800.000 desempleados. (Leer más https://bit.ly/2SOzsVF)

· Muere un empleado de Matsa en un accidente en sus instalaciones de Almonaster la Real (Huelva)

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado en la noche de este jueves en las instalaciones mineras de Matsa, en la localidad onubense de Almonaster la Real, donde ambos trabajaban. La empresa ha convocado un minuto de silencio y el Ayuntamiento de Calañas ha decretado dos días de luto. (Leer más https://bit.ly/2QGMO3B)

· PSOE de Andalucía valora el acuerdo con ERC: "Mediante diálogo en la Constitución se encontrará solución al conflicto territorial"

El PSOE-A ha saludado este viernes "la posibilidad formal para que definitivamente haya en España un gobierno progresista, sensible, que se preocupe de los problemas de la gente y haga justicia social", toda vez que al hilo del acuerdo entre el PSOE y ERC ha señalado que "mediante la negociación y el diálogo en el marco de la Constitución es donde se van a encontrar las soluciones a los conflictos que se viven, especialmente el conflicto territorial". "Los socialistas andaluces estamos todos a una", ha subrayado.(Leer más https://bit.ly/2QliPz6)

· Moreno asegura que Andalucía "no estará de brazos cruzados" ante "las cesiones de Sánchez que ponen en riesgo la unidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha alertado este viernes de que "las cesiones" del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, para ser investido "ponen en serio riesgo la unidad y la igualdad entre los españoles", de modo que cree que "el independentismo no podía haber soñado con un mejor aliado". No obstante, ha garantizado que Andalucía "no se quedará de brazos cruzados". (Leer más https://bit.ly/37vv8i4).

· Detenido un hombre de 77 años en Málaga por compartir archivos de contenido sexual de menores a través de redes sociales

La Policía Nacional ha detenido en Vélez-Málaga a un hombre de 77 años, natural de Reino Unido, como presunto responsable de un delito de corrupción de menores. Según las pesquisas, el arrestado habría compartido archivos de contenido sexual de menores a través de redes sociales. Esta investigación se inició después de que la Policía Nacional analizara una información de contenido sexual cuyas imágenes estarían relacionadas con menores. (Leer más https://bit.ly/2ZLxN4w))