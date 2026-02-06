Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 6 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 6 de febrero hasta las 19 horas:

· Hallan un cadáver en la zona donde se buscaba a una mujer desaparecida tras caer al río Turvilla en Sayalonga (Málaga)

Un cadáver de una mujer ha sido hallado en la zona donde este pasado miércoles desapareció y se buscaba a una mujer tras caer al río Turvilla, cuando intentaba rescatar del agua a su perro, a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía. (Leer más https://acortar.link/1s6SCO)

· Desalojadas más de 700 viviendas en el entorno del Guadalquivir en Córdoba, donde alcanza cerca de seis metros

Un total de 704 viviendas han sido desalojadas en el término de la capital cordobesa, en parcelaciones cercanas al río Guadalquivir y el arroyo La Lancha. El río sigue en el nivel rojo, camino de alcanzar los seis metros de altura, tras mantener una crecida paulatina desde hace días, más acrecentada con el paso de la borrasca Leonardo en las últimas horas. (Leer más https://acortar.link/Tkj3Rg)

· Moreno ve "muy difícil" que los vecinos de Grazalema puedan volver a sus casas "antes de una semana"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que va a ser "muy difícil" que los vecinos de Grazalema (Cádiz) puedan volver a sus casas antes de "seis o siete días". Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en relación con desalojo completo que se tuvo que producir en la tarde de este jueves de Grazalema por riesgos de derrumbes y desprendimientos de tierra como consecuencia de la gran acumulación de agua en el municipio, que ha alcanzado cifras históricas en estos últimos días del temporal que azota a Andalucía. (Leer más https://acortar.link/30ZV7t)

· Renfe mantiene suspendidos los trenes en Andalucía salvo el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba y el C1 de Málaga

Renfe mantiene cancelados a primera hora de este viernes 6 de febrero la inmensa mayoría de trenes que circulan por Andalucía como consecuencia del fuerte temporal que azota la comunidad desde hace días. Sólo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba y el servicio de Media Distancia entre Linares (Jaén) y Madrid. (Leer más https://acortar.link/FS8tdj)

· Muere un trabajador de 33 años tras precipitarse desde el techo de una nave en Viator (Almería)

Un trabajador de 33 años ha fallecido este viernes tras precipitarse desde varios metros de altura cuando se encontraba en el techo de una nave industrial en el Polígono La Juaida de Viator (Almería). Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que los hechos han tenido lugar sobre las 8,45 horas cuando se recibió un aviso por la caída del empleado por causas que aún se investigan en la calle Río Adra. (Leer más https://acortar.link/cb0uIQ)