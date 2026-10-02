Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 2 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 2 de octubre, hasta las 14 horas:

· Moreno pide a Sánchez convocar elecciones tras el "varapalo" a los decretos de vivienda: "Es una moción de confianza"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha invitado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales si se confirma el "varapalo" a los decretos ley de vivienda tras el anunciado rechazo de Junts y ha equiparado la votación en el Congreso con una "moción de confianza". (Leer más https://acortar.link/VoFSHd)

· José Ignacio García abre la puerta a presentarse a las generales con Adelante Andalucía: "Eso lo decidiremos colectivamente"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dejado este viernes abierta la puerta a la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales en las listas que su formación presente al Congreso de los Diputados, y al respecto ha indicado que eso "lo veremos, lo decidiremos colectivamente". (Leer más https://acortar.link/M1yGgU)

· Andalucía lidera la subida del paro en septiembre con 6.733 desempleados más y aumenta hasta 536.989

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 6.733 personas en septiembre en Andalucía en relación al mes anterior (1,27%) hasta los 536.989 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la subida del paro a nivel nacional. En el último año el desempleo acumula un descenso de 62.738 parados, lo que supone un 10,46% menos. (Leer más https://acortar.link/FWtj4d)

· Montero critica la "letra pequeña tramposa" del anuncio de Moreno: Su bono joven de alquiler es "la ayuda del Gobierno"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este viernes la "letra pequeña tramposa" del anuncio que este pasado jueves realizó en el Pleno del Parlamento el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), acerca de una línea de ayudas al alquiler para jóvenes que, en realidad, se corresponde con "la ayuda que había editado el Gobierno de España" con anterioridad y que la Junta "gestionó mal" en su momento, según ha apuntado. (Leer más https://acortar.link/p24HY4)

· Andalucía activa el nivel 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones por los avisos de tormentas

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la activación del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia, situación operativa 1, ante los avisos por lluvias y tormentas este viernes en Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva. (Leer más https://acortar.link/wBE9Af)