Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 2 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes, 2 de octubre, hasta las 14 horas:

· Movilizaciones en siete provincias andaluzas este fin de semana tras el rechazo a los decretos de vivienda

Siete provincias andaluzas cuentan con convocatorias de movilizaciones por el derecho a la vivienda entre este viernes y el próximo domingo, con marchas y concentraciones en Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, Almería y Córdoba, así como en Jerez de la Frontera (Cádiz). Las protestas coinciden con la continuidad de las acampadas en la plaza de la Constitución de Málaga y en la plaza del Palillero de Cádiz. (Leer más https://lix.li/LjgUMu)

· Moreno pide a Sánchez convocar elecciones tras el "varapalo" a los decretos de vivienda: "Es una moción de confianza"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha invitado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales si se confirma el "varapalo" a los decretos ley de vivienda tras el anunciado rechazo de Junts y ha equiparado la votación en el Congreso con una "moción de confianza". (Leer más https://acortar.link/VoFSHd)

· José Ignacio García abre la puerta a presentarse a las generales con Adelante Andalucía: "Eso lo decidiremos colectivamente"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dejado este viernes abierta la puerta a la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales en las listas que su formación presente al Congreso de los Diputados, y al respecto ha indicado que eso "lo veremos, lo decidiremos colectivamente". (Leer más https://acortar.link/M1yGgU)

· Andalucía lidera la subida del paro en septiembre con 6.733 desempleados más y aumenta hasta 536.989

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 6.733 personas en septiembre en Andalucía en relación al mes anterior (1,27%) hasta los 536.989 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la subida del paro a nivel nacional. En el último año el desempleo acumula un descenso de 62.738 parados, lo que supone un 10,46% menos. (Leer más https://acortar.link/FWtj4d)

· Moreno valora la visita del Rey a Ceuta y Melilla: "Debe tener absoluta libertad para visitar cualquier punto de España"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este viernes "muy acertada" la visita que los Reyes Felipe VI y Letizia realizarán el próximo 13 de octubre a Ceuta. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Moreno --que ayer se reunió en Sevilla con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas-- ha manifestado que el jefe del Estado tiene que "tener absoluta libertad para visitar cualquier punto de nuestro país, de España". (Leer más https://lix.li/SDl9yg)