Cintia Bustos presidirá Emacsa al incorporarse García-Ibarrola a la Junta en Córdoba y Encarnación Pozanco lo releva

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este jueves el anuncio de la Junta de Andalucía de proponer al concejal Daniel García-Ibarrola Díaz como futuro delegado territorial en la provincia de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de modo que "supone una inmensa satisfacción el ascenso de un compañero a una administración superior, porque significa una recompensa por el trabajo realizado".

De igual forma, el primer edil ha anticipado los cambios por este movimiento en el seno del gobierno municipal, de manera que la Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba SA (Emacsa) pasará a ser responsabilidad de la segunda teniente de alcalde y delegada de Recursos Humanos, Salud Laboral, Gestión, Contratación, Salud, Consumo y Juventud, Cintia Bustos.

Asimismo, el concejal delegado de Infraestructuras y presidente de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba SA (Sadeco), Miguel Ruiz Madruga, ocupará el puesto de noveno teniente de alcalde.

El hasta ahora noveno teniente de alcalde deberá renunciar próximamente a su acta como concejal en la próxima sesión del Pleno. Su espacio será ocupado por María Encarnación Pozanco (1969), quien, según ha informado el regidor, tomará el relevo de García-Ibarrola tanto en la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad como en la Presidencia del Imgema.

Pozanco, número 16 de las listas del PP en las elecciones municipales del año 2023, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA y cuenta con experiencia laboral en entidades como Cajasur o el Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21. De igual forma, ha trabajado en dos grandes cadenas hoteleras de Córdoba y se ha formado en materias como el marketing y la dirección de entidades deportivas.

Su toma de posesión quedará fijada para la sesión ordinaria del Pleno municipal del mes de septiembre. Por ello, de forma provisional, Miguel Ruiz Madruga asumirá las responsabilidades que corresponderán a la nueva concejal.

AGRADECIMIENTOS

Ante todo ello, Bellido ha transmitido su felicitación a Daniel García-Ibarrola, a quien ha mostrado su agradecimiento "por estos años de dedicación y trabajo para la mejora de los servicios públicos".

En este sentido, ha destacado algunos de los logros conseguidos por el hasta ahora presidente de Emacsa, "como son la activación definitiva del programa de naturalización de fuentes o la consecución de proyectos de mejora, digitalización y prevención de fugas de agua en la red de abastecimiento de la ciudad".

Así, el alcalde ha expresado su deseo de que "ese compromiso de hacer una Córdoba mejor, más verde y sostenible se extienda ahora a una administración superior".

Al respecto, se ha mostrado "totalmente convencido de que la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en materia de políticas medioambientales seguirá siendo tan impecable como en los últimos años", al tiempo que reconocía que la misma "se verá beneficiada por contar con un delegado territorial que también conoce la administración local".

Por otra parte, el regidor ha felicitado a Marina Montes, hasta ahora asesora en el Gabinete de Alcaldía, quien se hará cargo de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.