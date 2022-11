El Circuito de Campo a Través de la Diputación de Granada se disputará este año en cinco municipios de la provincia

GRANADA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada junto a la Delegación Granadina de la Federación Andalucía de Atletismo y los ayuntamientos de Baza, Cuevas del Campo, Lecrín, Moraleda de Zafayona y La Zubia han organizado el XXVI Circuito Provincial de Campo A Través, con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Granada y la colaboración de otras entidades.

El circuito consta de 10 categorías, desde prebenjamín hasta veterano, y con diferentes distancias, desde los 400 metros hasta los 7,4 kilómetros, según la edad de los participantes y tres categorías específicas inclusivas. En cada sede se hará entrega de tres premios por categoría y tres premios por clasificación local, distinguiendo entre categoría femenina y masculina. También, se contará con dos premios escolares, canjeables por material deportivo, a los alumnos del centro escolar con más participantes.

Finalmente, se premiará a los tres primeros participantes de cada categoría que hayan completado el Circuito, aunque todos los corredores recibirán un obsequio de agradecimiento por haber participado y haber completado cuatro de las cinco pruebas.

El Circuito Provincial ha sido presentado este miércoles en la sede de Diputación, en una comparecencia a la que han asistido el diputado de Deportes, Manuel Guirado, la responsable de la Fundación Caja Rural de Granada, Hipólita Servián, las alcaldesas de Cuevas del Campo y Moraleda de Zafayona, Carmen Martínez y María del Carmen Cantero, y las concejalas de Deportes de La Zubia y Lecrín.

El diputado ha resaltado que el programa pretende "conseguir dar a conocer, promocionar y difundir a toda la ciudadanía de la provincia la práctica deportiva del campo a través y potenciar la inscripción de los no iniciados, y que su participación sea compatible con la de federados".

El circuito ha sufrido un crecimiento exponencial, y es que cuando comenzó en 2016 la participación estuvo en torno a las 1.700 inscripciones y en la pasada edición se duplicó con 3.395 participantes, ha explicado. "Me siento orgulloso de este programa por la oportunidad que nos permite promocionar el deporte en edad escolar, de la posibilidad que nos brinda de poder hacer deporte en familia, pero, sobre todo, de poder ofrecer una oferta plenamente inclusiva en la provincia de Granada", ha finalizado el diputado.

Por su parte, la responsable de la Fundación Caja Rural de Granada ha precisado que "el Circuito de Campo A Través es una actividad muy completa, donde se fomenta la práctica de deporte, la socialización, el deporte en familia y pone el acento en la gente joven y personas con discapacidades. Para finalizar, la alcaldesa de Cuevas del Campo ha señalado la importancia de este programa para los municipios que participan debido a que "a parte de visibilizar y fomentar el deporte, también da a conocer nuestro entorno y paisajes naturales".

Los participantes pueden inscribirse a través de la página del circuito hasta el próximo miércoles 23 de noviembre hasta las 14,00 horas, pero si se quieren participar de forma individual se pueden inscribir el miércoles previo al día de la participación, también antes de las 14,00 horas.

Las personas que no formalicen su inscripción en los plazos establecidos, podrán participar en las pruebas comunicándolo una hora antes del inicio de la competición bajo un dorsal de la Asociación Española contra el Cáncer y asumiendo de antemano que no podrá aparecer en ningún tipo de clasificación, ni optar a los distintos premios y/o trofeos que haya establecidos. También, cabe la posibilidad de colaborar con la Asociación para los asistentes que no quieran participar en las pruebas con el dorsal cero.