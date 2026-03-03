Circulación complicada en la A-44 a la altura de Carchelejo (Jaén) por el incendio de un vehículo

Imagen de la zona captada por una cámara de tráfico. - DGT

JAÉN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tráfico por la autovía A-44 se ha visto afectado este martes a la altura de Carchelejo (Jaén), debido al incendio de un vehículo en sentido Granada.

Ha tenido lugar en torno al punto kilométrico 64 y ha provocado "el corte del carril derecho", según ha comunicado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su perfil en la red X, consultado por Europa Press.

El incidente, ocurrido alrededor de las 8,00 horas, ha dado lugar a "más de un kilómetro de retenciones" y se recomienda extremar la precaución en la zona.