La ciudad de Granada reivindica su alma flamenca en La Chumbera con un ciclo de primer nivel

Granada vuelve a situar al flamenco en el lugar que merece dentro de su identidad cultural con una nueva edición del ciclo 'Patrimonio Flamenco' que afronta su segunda mitad de propuestas del género. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Granada vuelve a situar al flamenco en el lugar que merece dentro de su identidad cultural con una nueva edición del ciclo 'Patrimonio Flamenco', una propuesta impulsada por el Ayuntamiento de la capital nazarí que convertirá al auditorio municipal Enrique Morente La Chumbera, en pleno corazón del Albaicín, en escenario de referencia para una programación de primer nivel artístico.

"En un enclave único, con la Alhambra como telón de fondo y en uno de los barrios más universales de la ciudad, declarado Patrimonio Mundial, Granada vuelve a reivindicar el flamenco como una de sus grandes señas de identidad y como uno de los pilares culturales que fortalecen su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, para la que la ciudad es finalista", destacan desde el Consistorio.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha subrayado la importancia de seguir impulsando iniciativas que protejan y proyecten el patrimonio flamenco de la ciudad. "Granada no se entiende sin el flamenco. Forma parte de nuestra historia, nuestros barrios, con familias legendarias y es una manera única de sentir la cultura. La Chumbera representa además un espacio único en el mundo donde el arte flamenco dialoga con el paisaje monumental más extraordinario que tiene esta ciudad", ha expuesto.

Saavedra ha añadido que "Granada 2031 debe construirse también desde aquello que nos hace irrepetibles y el flamenco es una de nuestras mayores fortalezas culturales. Apostar por este ciclo es proteger nuestra esencia y proyectarla hacia Europa con orgullo".

CICLO DEDICADO A MANUEL HEREDIA

El ciclo, dedicado al cantaor Manuel Heredia, patriarca de una estirpe, alma del Sacromonte e imprescindible hoy para el acompañamiento al baile, alcanza ya su ecuador en este 30 de abril, tras haber ofrecido una primera mitad de programación que ha contado con una gran acogida del público.

Desde su inauguración el pasado 21 de marzo con Fran y Noelia Calvo, han pasado ya por el escenario de La Chumbera la compañía José A. Guerrero (Mar de Pasión) el 28 de marzo, Inés de Inés el 11 de abril, Manuela "La Isleña" el 18 de abril y Jasiel Nahin el 25 de abril, consolidando el éxito artístico de esta edición.

A partir de ahora, el ciclo encara su segunda mitad con una programación que mantiene el nivel y la diversidad de propuestas. El 9 de mayo será el turno de Antonio Heredia "El Nono" con su espectáculo Raíz, tronco y rama; el 16 de mayo llegará Almudena Romero con Consciencia; el 22 de mayo actuará Juan Ángel Tirado; el 23 de mayo subirá al escenario Triana "La Canela"; y el cierre tendrá lugar el 30 de mayo con la Familia Heredia, en una cita que promete ser especialmente emotiva.

Con esta nueva edición, Granada continúa reforzando su compromiso con un patrimonio vivo que forma parte de su historia y de su proyección internacional. El Albaicín, La Chumbera, la Alhambra y el flamenco vuelven a unirse en una programación que sitúa a Granada como una ciudad donde tradición, talento y cultura contemporánea conviven para seguir mirando al futuro desde la autenticidad de sus raíces.