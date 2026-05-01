Díaz hace un llamamiento el 17M a la gente trabajadora, jóvenes y mujeres andaluzas: "No da igual quién gobierne"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atiende a los medios antes del inicio la manifestación del Primero de Mayo con motivo del Día del Trabajo, celebrada en Málaga. - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho este viernes un llamamiento a la clase trabajadora, a los jóvenes, a las mujeres, y a "esa gente que sí necesita de la sanidad pública de calidad y decente" para que vayan a votar el 17 de mayo y ha advertido de que "no da igual quién gobierne".

Así lo ha señalado Díaz tras ser cuestionada antes del inicio de la manifestación del Primero de Mayo con motivo del Día del Trabajo, celebrada en Málaga, por los periodistas sobre la clave para movilizar al votante en la campaña electoral en Andalucía.

"Hago un llamamiento hoy a la clase trabajadora andaluza, a los jóvenes, a las mujeres andaluzas, a los trabajadores que hoy saben que necesitan gobiernos que les defiendan. En definitiva, a la mayoría social que es gente trabajadora", ha dicho.

Por tanto, ha hecho un llamamiento "a la gente trabajadora humilde andaluza a que vaya a votar, que coja la democracia en sus manos", ha agregado.

También "llamo a las mujeres andaluzas". "Obviamente mujeres andaluzas que saben de la precariedad de los bajos salarios, de las bajas pensiones", así como ha hecho un llamamiento "a toda la juventud andaluza que vaya a votar y que lo haga además sabiendo que se puede vivir mejor".

"No da igual quién gobierne", ha incidido, al tiempo que ha mandado un mensaje "a todas esas mujeres que fueron víctimas de una deficiente gestión, de una incompetencia en la gestión sanitaria que lidera el señor Moreno Bonilla". "Esas mujeres que sufrieron en sus carnes lo que es privatizar la sanidad privada; fíjense si vale votar bien o votar a la izquierda o votar a gente que hace las cosas bien", ha abundado.

Ha incidido en que "no es lo mismo quién gobierne. Y hoy yo creo que la gente andaluza que es usuaria de la sanidad pública, desde luego tiene que pensar a quién debe votar".

Así, ha hecho también "un llamamiento a la gente trabajadora, como estamos haciendo hoy al arrancar la manifestación del 1 de mayo, nada más y nada menos que en Málaga, a la gente joven y a esa gente que sí necesita de la sanidad pública de calidad y decente", ha concluido.

