Jaén Merece Más arranca la campaña "convencido de ser determinante" para luchar por los intereses de la provincia

Inicio de campaña de Jaén Merece Más para las elecciones andaluzas. - JM+

JAÉN 1 May. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha arrancado la campaña para las elecciones del 17 de mayo "convencido de ser determinante" para luchar por los intereses de la provincia en el Parlamento de Andalucía.

De este modo, busca que, por primera vez, exista en la Cámara autonómica "una voz de Jaén que no dependa de las siglas tradicionales, ni deba rendir cuentas ante Sevilla o Madrid", según ha informado este viernes en una nota tras "el pistoletazo" de este periodo con la simbólica pegada de carteles.

La formación provincialista ha recordado que en los anteriores comicios de 2022 "faltó apenas un puñado de votos" para conseguir ese objetivo, al tiempo que ha señalado que "afronta esta campaña como una verdadera lucha de David contra Goliat".

En este sentido, ha denunciado las "enormes trabas" que está encontrando para poder hacer llegar su mensaje a los jiennenses, ya que, a la "falta de la financiación millonaria con la que cuentan los partidos de siempre", se suma una "evidente desigualdad" de condiciones logísticas e institucionales.

Al respecto, JM+ ha explicado que "no se les ha asignado espacio en los medios públicos regionales" y en numerosos municipios "se les ha dejado sin lugares habilitados" para la pegada de carteles. También ha aludido al "intento de invisibilización por parte de los sondeos oficiales", donde su candidatura "ni siquiera se incluye entre las opciones de respuesta sugeridas a los encuestados".

Pese a ello, ha destacado que la formación "ha irrumpido con fuerza en encuestas independientes" y aparece "como la posible opción decisiva para conformar gobierno en un panorama político andaluz abocado a no tener mayorías absolutas".

"Nos ponen zancadillas, nos niegan los espacios públicos y los partidos tradicionales intentan silenciarnos en las encuestas porque saben que somos incómodos. Pero la calle habla y la ilusión es imparable. Somos el partido determinante que puede cambiar el futuro de nuestra tierra", ha declarado el cabeza de lista, Luis García Millán.

Ha recalcado que, para JM+, "la única ideología es Jaén", con un proyecto político "nacido del hartazgo ciudadano, sin ataduras, sin mochilas y sin dependencias orgánicas externas".

Así, se compromete firmemente a ser "la herramienta útil que exija y consiga que, de una vez por todas, lleguen a la provincia las inversiones e infraestructuras que los sucesivos gobiernos han negado sistemáticamente a Jaén durante más de 40 años".

Algo que, según ha añadido, "con tan solo 14 de los 1.101 concejales de la provincia ya se ha podido visibilizar en tres años con los pactos vigentes con PP y PSOE". En concreto, gobierna junto a los socialistas en la capital, tras una moción de censura a los 'populares', mientras que con el PP mantiene pactos en Baeza, Santisteban del Puerto y Santiago-Pontones.

"La campaña que hoy comienza estará a pie de calle, sustentada por el esfuerzo y el compromiso de los ciudadanos que se niegan a que su provincia siga siendo la gran olvidada de Andalucía", ha asegurado, por su parte, el presidente del partido, Juan Manuel Camacho.