Presentación de la II Sardinada Solidaria - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense acogerá el sábado, 21 de noviembre, la segunda edición de la Sardinada Solidaria. Se trata de un evento benéfico se celebrará en el Parque de la Concordia y que destirará la recaudación a Manos Unidas.

La concejala de Cultura y Turismo de Jaén, María Espejo, junto con la presidenta-delegada de Manos Unidas en Jaén, Lidia Casado, y el representante de la Asociación Cultural Gastronómica 18 de octubre, Manuel Díaz, han sido los encargados de presentar la nueva convocatoria.

Espejo ha destacado que esta iniciativa "vuelve a reunir gastronomía, convivencia, música en directo y, sobre todo, solidaridad". Asimismo, ha detallado que la jornada estará amenizada por la actuación musical en directo del grupo Berlina.

Espejo ha felicitado a Manos Unidas en nombre del Patronato de Cultura por impulsar esta actividad, cuyo propósito principal es "recaudar fondos para apoyar proyectos de cooperación que se desarrollan en África, Asia y América Latina".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía jiennense para que asista y disfrute de la convivencia, recordando que "cada aportación cuenta y que entre todos podemos hacer que esta solidaridad llegue muy lejos".

Por su parte, la presidenta de Manos Unidas en Jaén, Lidia Casado, ha remarcado que este evento solidario busca "apoyar a Manos Unidas y llevar vida y dignidad a quienes más lo necesitan". "Seguimos plantando la guerra al hambre y alimentando la paz", ha aseverado Casado, al tiempo que ha puesto el acento en que este tipo de propuestas permiten aportar un "granito de arena" y demostrar el compromiso colectivo para "construir una sociedad mejor".

Finalmente, la presidenta de la organización ha expresado su agradecimiento a todas las personas, empresas y entidades que colaboran para hacer posible la sardinada.