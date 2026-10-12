La ciudad de Jaén, incluida por una plataforma entre los diez mejores destinos europeos de turismo gastronómico

Vista aérea de la ciudad de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma especializada en gastronomía, viajes, cultura y territorio 'GeoGastronómica' ha anunciado que la ciudad de Jaén ha sido seleccionada para formar parte de GEO Index 2027, es decir, entre las diez ciudades europeas para "comer muy bien antes de que llegue todo el mundo", según la primera investigación publicada por el 'Observatorio GeoGastronómica'.

Así lo ha destacado este lunes el Ayuntamiento de Jaén en un comunicado en el que su primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha valorado esta "excelente noticia" para Jaén, y ha señalado que "formar parte de esta prestigiosa selección supone un espaldarazo de enorme valor a la estrategia turística y culinaria que venimos desarrollando en nuestra capital".

"Este reconocimiento confirma que el talento de nuestros chefs Estrellas Michelin, unido a la calidad de nuestros productos locales, nuestra excelente gastronomía y el esfuerzo constante del sector hostelero, están posicionando a Jaén en el mapa internacional por méritos propios", ha defendido la edil.

El GEO Index 2027 identifica ciudades donde la gastronomía tiene un "peso especialmente relevante", y donde "todavía es posible viajar sin los niveles de saturación de otros grandes destinos europeos".

Según explican desde el Ayuntamiento jiennense, para elaborar esta selección se ha analizado una base de 126 ciudades europeas, utilizando datos comparables de alojamiento turístico de 'Eurostat 2024' y aplicando posteriormente criterios vinculados al patrimonio culinario, la identidad gastronómica y los reconocimientos obtenidos por cada destino.

La plataforma 'GeoGastronómica' especifica que, en el caso de Jaén, esta combinación "resulta especialmente significativa, pues se trata de una identidad profundamente ligada al aceite de oliva, una escena gastronómica contemporánea de primer nivel y un destino que todavía conserva un amplio margen de descubrimiento".

"Esa relación entre excelencia culinaria y menor presión turística es precisamente una de las claves que explican su inclusión en el índice", según anuncia la citada plataforma en la propia página donde se puede consultar tanto la selección completa como la metodología utilizada, que es 'https://geogastronomica.com/ciudades-gastronomicas-europa-ge...'.

En dicha información se señala que la lista la abre Jaén y la titula como 'Cuatro estrellas Michelín y un mar de olivos'. Aquí se detiene en destacar que "en pocas ciudades europeas resulta tan evidente la distancia entre la imagen turística tradicional de un territorio y lo que está ocurriendo en sus cocinas".

La plataforma resalta a Jaén por la "densidad sin precedentes" de sus cuatro estrellas Michelín integradas en "el mayor paisaje olivarero del planeta". Las nueve ciudades restantes que se suman a Jaén son Zwole (Países Bajos), Reus (España), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España), Pécs (Hungría), Osijek (Croacia), Winterthur (Suiza), Daugavpils (Letonia), Uppsala (Suecia) y Oulu (Finlandia).

María Espejo ha enfatizado que esta inclusión "contribuye a seguir poniendo en valor la identidad gastronómica de Jaén y a reforzar su proyección internacional como destino turístico de excelencia".