La ciudad de Jaén muestra su dolor por la muerte de las dos menores mientras prosigue una investigación "compleja"

JAÉN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén ha mostrado su dolor y solidaridad con la familias de las dos adolescentes de 15 y 16 años que fueron halladas muertas este sábado en el parque de la Concordia. La plaza de Santa María ha acogido a numerosas personas que han guardado tres minutos de silencio, mientras que la Policía Nacional mantiene "todas las líneas abiertas" en una investigación que el propio subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha calificado de "compleja".

Tras el silencio roto por aplausos ha sido el alcalde de Jaén, Julio Millán, el que ha tomado la palabra para "trasladar el inmenso dolor de toda la ciudad, de toda la sociedad jiennense, de la provincia ante el fallecimiento de estas dos chicas".

Ha añadido que la ciudad está "consternada" y "sumida en la tristeza" ante unos hechos que "no se esperan y no tienen explicación aparente". Al mismo tiempo ha ofrecido a la familia de las menores "el apoyo en general de las administraciones, de los servicios sociales, desde el equipo de psicólogos del Ayuntamiento, que siempre van a estar a su disposición, para apoyarles en todo lo que necesiten".

El alcalde ha mostrado su confianza en la investigación policial para poder "tener más luz sobre estos hechos", pero mientras llegan los resultados, ha apelado a ser "respetuosos". "Es cierto que cuesta explicárselo, cuesta entenderlo, es difícil que nos lo podamos imaginar, pero yo creo que antes de generar ningún tipo de posición o elucubraciones, seamos prudentes porque al fin y al cabo puede generarse daño en las familias, pero también daño a terceros", ha dicho Millán.

Para el alcalde, "lo que cabe en este momento es acompañar a la familia en el dolor, a toda la sociedad" y "ser prudentes ante la investigación y el conocimiento de los hechos que podamos tener en el futuro".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha trasladado a las familia, "nuestro dolor y nuestro acompañamiento en estos momentos tan terribles", al tiempo que les ha garantizado que "desde el primer minuto, la Policía Nacional está investigando, está investigando con toda la intensidad, con toda la profesionalidad, con todo el rigor".

En este punto, ha hecho hincapié en que "todas las líneas de investigación están abiertas, absolutamente todas". Además, ha apuntado que no se puede informar de detalles concretos porque son menores y porque hay decretado secreto de sumario.

"Son menores, hay dos familias destrozadas y yo creo que requiere el respeto de toda la sociedad, de todos nosotros y de todas nosotras", ha afirmado el subdelegado, que también ha hecho una llamada "a la cautela", al mismo tiempo que ha puesto el acento en que "la policía no va a cesar en su trabajo" y "lógicamente" su labor es "es investigarlo absolutamente todo".

Entre las personas que se han concentrado en la plaza de Santa María ha habido familiares y amigos de una de las menores fallecidas que una vez que han terminado los tres minutos de silencio han pedido iluminación y cámaras de seguridad en el parque de la Concordia.

"Queremos que se pongan medidas, que esta situación tan triste no se vuelva a repetir", ha dicho en voz alta una de las personas que conocían a la menor de 16 años fallecida.

Esta misma petición la ha hecho Alexander, el padre de la menor de 16 años, que en declaraciones al programa 'Hoy en día' de Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, ha rechazado que su hija sufriera bullyng. Además, ha pedido que se investigue el caso hasta "llegar a la verdad" porque ve "incoherencias" y no comparte que se trate de un suicidio pactado como se ha venido apuntando.