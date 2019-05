COAG-A acusa a Hacienda de dar "carpetazo a las peticiones del sector" en la corrección de la orden de módulos

Publicado 28/05/2019 17:22:23 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG Andalucía ha acusado este miércoles al Ministerio de Hacienda de dar "carpetazo a las peticiones del sector, avaladas por los informes oficinales de la Consejería de Agricultura", en la corrección de errores de la Orden por la que dicho departamento del Gobierno central establecía la reducción a los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.

La corrección de errores de la orden se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha informado en una nota COAG-A, que recuerda que "denunció en su momento que la orden llegaba tarde y mal, al no dar respuesta a las necesidades del sector y establecer unas reducciones de módulos arbitrarias y que generaban agravios inexplicables entre sectores y territorios", además de incluir "importantes olvidos".

Según COAG-A, la corrección de errores "sólo aporta la aplicación de una reducción del módulo de productos del olivo a dos municipios jiennenses --Alcaudete y Alcalá la Real--", de forma que "quedan sin considerar los cultivos herbáceos, el viñedo, la flor cortada o el algodón, entre otros, y se mantienen las diferencias inexplicables en los productos hortícolas y en ganadería, donde sólo se redujo el índice de rendimiento del bovino de leche".

Esta organización agraria "no entiende que el Ministerio no tenga en cuenta los informes que cada año realizan tanto las OPA como la Consejería de Agricultura, que no sólo es quien tiene las competencias en materia agraria, sino que también es la que tiene la posibilidad de conocer y evaluar la incidencia de plagas y enfermedades y las consecuencias de la meteorología adversa".

Por todo ello, COAG-A "no descarta seguir llevando a cabo acciones reivindicativas para reclamar una fiscalidad justa para el sector", según concluye la organización en su comunicado.