COAG celebra que la Junta asuma el coste de las vacunas de lengua azul y pide un plan para explotaciones afectadas

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

COAG Andalucía ha valorado de forma "muy positiva" el anuncio realizado este jueves por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en el que ha confirmado que la Junta asumirá también el coste de las vacunas contra los serotipos 3 y 8 de lengua azul, al igual que ya venía haciendo con los serotipos 1 y 4.

"Esta decisión es un paso importante y una buena noticia para nuestros ganaderos", ha señalado el secretario de Organización y responsable de Ganadería de COAG Andalucía, Antonio Rodríguez. "Especialmente para los de ovino, que son los más afectados, pero también para el caprino, que está sufriendo mucho en esta campaña", ha retratado Rodríguez en una nota de prensa.

No obstante, desde COAG se insiste en que la situación sigue siendo muy preocupante para muchas explotaciones, incluso aquellas que están haciendo todo lo que se les exige: "Vacunan, declaran los focos, notifican las bajas, siguen todos los protocolos y, aun así, están sufriendo unas pérdidas enormes que comprometen su viabilidad", ha explicado Rodríguez.

Por ello, COAG Andalucía exige a la Consejería que ponga en marcha un plan de apoyo económico directo para las explotaciones afectadas, que ayude a evitar cierres y a garantizar la continuidad de la actividad ganadera. "La Junta ha cumplido asumiendo el coste de las vacunas, que era nuestra primera demanda, pero ahora tiene que dar un paso más y apoyar económicamente a quienes, a pesar de hacer bien las cosas, no pueden aguantar esta situación sin ayuda. Y lo mismo le pedimos al Ministerio de Agricultura, que también tiene que implicarse en todo esto y hacer las aportaciones que sean necesarias conjuntamente con la Junta", ha comentado Rodríguez.

Por último, desde COAG Andalucía "seguimos animando a los ganaderos a seguir luchando para poner freno a la lengua azul, no se pueden relajar, hay que vacunar de todos los serotipos y seguir haciendo las cosas bien, siguiendo todas las recomendaciones".

Las principales recomendaciones para la lengua azul son: vacunar al ganado frente a los serotipos circulantes (1, 3, 4 y 8) para prevenir la enfermedad, implementar medidas de control de vectores como el uso de insecticidas y repelentes, mantener una estricta higiene en las explotaciones, y estar atentos a la vigilancia pasiva de síntomas para detectar brotes rápidamente.

La vacunación es la herramienta más eficaz para reducir la morbilidad, la mortalidad y facilitar el movimiento de los animales, especialmente en el sector ovino.