COAG y UPA denuncian precios "de ruina" en el inicio de la campaña de oliva

Almazara de aceite de oliva - DO SIERRA MÁGINA - Archivo

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias COAG y UPA han denunciado los precios "de ruina" con los que ha arrancado la nueva campaña de comercialización del aceite de oliva.

Ambas entidades han lamentado que las cotizaciones en origen se sitúen en el entorno de los tres euros por kilo, una cifra que no cubre los costes de producción de la mayoría de las explotaciones de olivar tradicional, por lo que exigen un mayor control para evitar la firma de contratos a pérdidas.

Según los últimos datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), correspondientes al mes de octubre, la producción de aceite se situó en 70.530 toneladas, lo que supone un incremento del 70 por ciento respecto a las 41.611 toneladas registradas en el mismo periodo del año anterior. De este volumen, Andalucía aportó un total de 52.344 toneladas --27.639 más que en octubre de 2025--.

Tanto COAG como UPA coinciden en que estas cifras reflejan un adelanto generalizado de la recogida de la aceituna y una clara apuesta de los productores por los aceites Premium de máxima calidad.

Este adelanto responde, además, al temor de que los precios sigan cayendo y a la posibilidad de que se repitan temporales de viento y lluvia que, como ocurrió el año pasado, tiren el fruto al suelo provocando cuantiosas pérdidas.

A pesar de la coyuntura de precios, el mercado ha mostrado una respuesta positiva. Las salidas mensuales de las bodegas de los productores alcanzaron las 91.435 toneladas en octubre --un ocho por ciento más que el año anterior--, mientras que las salidas totales del mercado, incluyendo las importaciones, superaron las 130.000 toneladas, lo que a juicio de UPA demuestra la "enorme fidelidad" de los consumidores hacia el aceite de oliva.

Por su parte, las existencias totales a 31 de octubre se situaron en 306.967 toneladas, lo que representa casi 50.000 toneladas menos que al cierre de septiembre. De esta cantidad, unas 154.931 toneladas se encuentran en manos de los productores, 154.473 toneladas están en poder de los envasadores y operadores, y las 1.563 toneladas restantes permanecen en el Patrimonio Comunal Olivarero.

Ante la activación del mecanismo de autorregulación para retirar producto en caso de sobreproducción, las organizaciones agrarias reclaman medidas complementarias para garantizar el equilibrio del mercado.

En este sentido, han solicitado un control estricto de las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea y la eliminación del régimen de "perfeccionamiento activo" para el aceite de oliva.

Este procedimiento aduanero permite importar aceite de terceros países sin pagar aranceles ni IVA para su envasado y posterior exportación fuera de la UE, una práctica que, según denuncian, puede tergiversar el mercado y sustituir el producto nacional. Asimismo, COAG ha reclamado la puesta en marcha de líneas de liquidez ICO para ayudar a cooperativas y almazaras a afrontar la autorregulación.

Respecto al escenario internacional, las previsiones de producción mundial se sitúan en torno a los 3,3 millones de toneladas. El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha apuntado que países como Túnez verán muy mermada su cosecha debido a la vecería, al igual que Marruecos y previsiblemente Turquía, lo que podría reducir la producción global respecto al año anterior.

Por contra, el consumo mundial de la campaña finalizada se situó entre los tres y los 3,2 millones de toneladas, y se proyecta una recuperación de la demanda para el ejercicio 2026/27 impulsada por la moderación de los precios, lo que dejaría un enlace muy ajustado para la campaña 2027/28 en caso de sequía.