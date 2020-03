Codapa señala que la crisis del Covid-19 "ha evidenciado las carencias" del sistema para educar a distancia

No creen "poder volver a clase el 13 de abril" y abogan por "sintetizar materias y recuperar contenidos perdidos el próximo curso"

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los padres de la Confederación andaluza de Asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (Codapa) señalan que la situación sobrevenida a causa del coronavirus "ha puesto a prueba a toda la comunidad educativa y ha evidenciado las carencias de un sistema educativo que, pese a presumir de alentar la enseñanza digital, descubre que no está preparado para la educación a distancia".

Así, explican que "en la primera semana, tras la lógica confusión y empezar a recibir en casa una batería de deberes por distintos medios --excesiva en muchos casos-- muchas familias comprobaron que no tenían acceso a iPASEN, herramienta a la que desde la dirección de los centros no se le había dado un valor real", puesto que "no era obligatoria y no llegaba a todo el mundo y ahora se ha convertido en imprescindible".

Además, la Codapa afirma, en un comunicado remitido a Europa Press, que con esta situación "se ha puesto en evidencia que la brecha digital existe" puesto que "no todos los menores tienen ordenador ni acceso a internet", para añadir que "tampoco todas las familias tienen dispositivos suficientes para teletrabajar y estudiar", a lo que se une que la alfabetización digital de las familias "les impide en muchos casos acceder en condiciones de equidad e igualdad a estas nuevas metodologías de aprendizaje".

También señalan que tras la primera semana de confinamiento hubo centros que se pusieron a trabajar con Google Classroom, mandando tareas por PASEN, por email, etcétera, y que algunos "han personalizado la enseñanza a distancia a su alumnado según sus circunstancias y otros no".

"Esto no ha sido ni lineal ni por igual dada la autonomía de los mismos y del profesorado, dejándolo a su criterio y sin unas instrucciones precisas ni una unificación de medios", critican, para añadir que "habría que destacar las desigualdades que genera que no todas las familias estén preparadas para supervisar las tareas, ni tengan los medios técnicos" y que "no se han tenido en cuenta todas estas variables".

REIVINDICAN LAS TRES COMIDAS AL DÍA PARA TODOS LOS BECADOS

Por otra parte, y sobre el plan puesto en marcha por el Gobierno andaluz para garantizar a los menores más vulnerables de la región el acceso a las tres comidas diarias tras el cierre temporal de los centros, la Codapa apunta que el plan, que cuenta con 18.000 beneficiarios, "solo usa como criterio para considerar al alumnado usuario de este servicio que esté acogido Plan SYGA.

Así, las AMPA de Andalucía reivindican que el acceso a las tres comidas diarias "se extienda a todas las familias que necesitan beca de comedor, en lugar de limitarse a las beneficiarias del Plan SYGA, ya que no solo los hogares acogidos al Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil sufren dificultades en estos momentos".

Sobre el final de curso, desde la Codapa consideran que "es aún pronto para dar por terminado el curso" y ven "necesario evaluar la situación semana a semana, manteniendo la esperanza de volver a la educación presencial si la situación sanitaria y las autoridades así lo consideran". Pero añaden que "no creen se pueda volver a clase el 13 de abril, fecha fijada inicialmente para el final de la cuarentena".

"Es necesario poner en el centro a los niños y niñas. El bienestar de la infancia y su salud se debe anteponer a lo académico", solicitan las AMPA andaluzas, que agregan que "hay que tener en cuenta, además, que Andalucía se enfrenta al problema de carecer de bioclimatización en sus aulas en caso de que se decidiera prolongar el curso, ya que las clases no están preparadas para soportar el aumento de las temperaturas en verano".

Antes esta situación, abogan por "tratar de sintetizar las materias, sacar lo esencial y que se recuperen contenidos perdidos el próximo curso". Y en el caso de Bachillerato, que afronta su acceso a la Universidad, "habría que flexibilizar los contenidos de la Selectividad".

"LA COMUNIDAD EDUCATIVA HA DE SER TENIDA EN CUENTA"

Por último, manifiestan que esta crisis "nos ha de hacer repensar que la comunidad educativa ha de ser escuchada y tenida en cuenta por igual en la toma de decisiones que afectan a la gestión de la educación pública", y que la formación del profesorado y de las familias "es imprescindible para afrontar retos como este".

"Pedimos a las autoridades que escuchen, que atiendan, que incluyan más que nunca a las familias y al alumnado en la toma de decisiones que afectan a su educación, a la conformación de una sociedad presente y futura y a un futuro incierto. Que afronten el sistema educativo como lo que debe ser, una herramienta transformadora y generadora de igualdad", concluyen desde la Codapa.