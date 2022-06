El Colegio de Ingenieros de Caminos distingue a tres andaluces con Medallas de Honor y al Mérito Profesional 2022

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ciccp) distingue entre sus 24 galardonados en 2022 a tres ingenieros andaluces con las Medallas de Honor y al Mérito Profesional 2022 que se conceden a nivel nacional. El acto de entrega será el próximo 13 de junio a las 18,00 horas en el Auditorio Agustín de Betancourt, en la Sede del Colegio en Madrid.

El Ciccp ha explicado a través de un comunicado que una de las seis Medallas de Honor del CICCP concedidas en 2022 recae en la ingeniera Virginia Sanjuán Mogín, tras más de 30 años de carrera profesional. Ha desarrollado casi la totalidad de su bagaje en la Administración regional, siempre afincada en Málaga, entre la Demarcación de Carreteras y la Agencia Andaluza del Agua, donde permanece. A nivel colegial fue el nombre propio de un hito histórico en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, convirtiéndose en la primera Decana electa de la Demarcación unificada de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP en el año 2006.

En su legislatura de cuatro años (hasta 2010) al frente de la recién creada Demarcación que unía en un solo organismo a Andalucía Oriental y Occidental, así como a Ceuta y Melilla, venció las diferencias y sacó adelante su primer Reglamento y un referéndum donde los colegiados fijaron en Granada la sede de la entidad. Su vinculación con el Colegio se remonta a 1996, como vocal hasta 2003 y como Vicedecana entre 2004 y 2006, años en los que ostentó la presidencia de la Comisión de Infraestructuras del Colegio en Málaga y contribuyó a la elaboración del III Plan Estratégico de Málaga.

La Medalla de Honor se concede "por haber desarrollado actuaciones de incuestionable mérito y que suponen actuaciones notables al prestigio de la profesión con carácter público y notorio, habiendo prestado destacados servicios al colectivo".

Las Medallas al Mérito Profesional 2022, que distinguen a los ingenieros que han "destacado con notoriedad manifiesta en el ejercicio de su profesión, han recaído en el actual director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, Fernando Delgado Ramos; y en el presidente de la empresa Guamar e Ingeniero del Año de Málaga en 2018, Antolín Martín Rubio.

El granadino Fernando Delgado Ramos, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex Vicedecano de la Demarcación de Andalucía Ceuta y Melilla del CICCP (2010), ha realizado desde su incorporación en 2019 a la administración regional una "meritoria labor en la elaboración de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones de Cuencas Intracomunitarias de Andalucía (con 3.370 millones en el horizonte de 2022-2027) y ha dirigido con eficacia la gestión del Pacto Andaluz del Agua"; pero ante todo ha abanderado la defensa de las competencias de los ingenieros de caminos dentro de su área.

Delgado Ramos es profesor titular de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada, ha desarrollado su docencia sobre Obras Hidráulicas y Planificación Hidrológica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Granada. Pertenece al Grupo de Investigación MITA, al Instituto Universitario de Investigación del Agua y al Departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica.

Es representante español de la Internacional Society For Soil Mechanics and Geotechnical Engineering y miembro de la International Association for Hydro Environment Engineering and Research, siendo el vicepresidente del comité local organizador del IAHR World Congress que se celebrará en Granada este mes de junio.

En su currículum es de destacar también su labor solidaria, con la dirección de proyectos de cooperación al desarrollo en materia de aguas en Togo y Kenia, así como el proyecto Grundtvig "Water and Life" con la Universidad de Córcega (Francia), la Escuela de Educación de Adultos de Schrobenhausen (Alemania) y el Instituto del Olivo y Cultivos Subtropicales de Chania (Grecia).

U na trayectoria de más de 50 años en la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos avala la merecida Medalla al Mérito Profesional 2022 para Antolín Martín Rubio. "Un referente de la Ingeniería en Málaga", que le valió en 2018 el nombramiento de Ingeniero del Año de Málaga, donde ha puesto su sello desde que en 1977 desembarcara con Ferrovial para la construcción de la Autopista de la Ronda Oeste.

Nueve años más tarde fundaría su propia firma, Guamar, de la que es presidente. Cuarenta años en una provincia y en una ciudad que ha visto prosperar con sus innumerables obras, como las intervenciones en el AVE Antequera Málaga (en su tramo del nudo Bobadilla-Antequera), la Autovía de la Costa del Sol Málaga Algeciras, la Autovía del Guadalhorce o la renovación de la Plaza de la Marina y, en estos momentos, la transformación de la plaza de toros de La Malagueta en un centro cultural, entre otras.