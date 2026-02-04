Colliers compra Ayesa por 600 millones y garantiza crecimiento y empleo en Andalucía, con Sevilla como sede ingeniera

Imagen de archivo de la sede central de Ayesa en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La multinacional Ayesa ha culminado su división en dos compañías tras dos operaciones de venta vinculadas entre sí --la rama digital y la rama de ingeniería-- que ha resultado con la compra de la rama ingeniera por parte de la empresa canadiense Colliers por 700 millones de dólares --unos 600 millones de euros-- y que pretende garantizar el empleo en Andalucía y mantener Sevilla como sede.

Según han informado fuentes de la empresa a Europa Press, el proceso responde a una apuesta por proyectos industriales de largo plazo y por el mantenimiento y ampliación del empleo en Andalucía, con Sevilla como sede corporativa central de la división de Ingeniería.

La operación se enmarca en la estrategia iniciada en enero de 2022, cuando el fondo A&M Capital Europe entró en el accionariado con el objetivo de hacer crecer Ayesa mediante expansión orgánica y adquisiciones. En este periodo, la compañía ha "duplicado tamaño" hasta situarse por encima de los 800-900 millones de euros de facturación, consolidando dos grandes líneas de negocio como son la digital y la ingeniera que ahora pasan a tener plataformas accionariales y equipos directivos diferenciados.

Según ha explicado la empresa, los accionistas han considerado que ambas ramas tenían "mucho potencial", pero eran negocios muy distintos que requerían mayor foco estratégico, inversiones específicas e inversores especializados, lo que desembocó en un proceso competitivo iniciado en septiembre con ofertas no vinculantes.

La primera operación se cerró el 31 de diciembre y la segunda se ha culminado este nero, dentro de un mismo proceso de reestructuración societaria de Ayesa.

IMPACTO EN EL EMPLEO ANDALUZ

La compañía, que hasta ahora pertenecía a la familia Manzanares, ha subrayado que Andalucía seguirá siendo un eje clave de su actividad tras la división, especialmente por el volumen de empleo concentrado en la comunidad.

En el caso de Ayesa digital, adquirida por un consorcio de entidades financieras vascas con participación del Gobierno Vasco, la empresa ha reconocido que su ambición inicial era reforzar la presencia en Euskadi, pero ha incidido en que existen 3.500 trabajadores en Andalucía, lo que obliga a mantener y reforzar el peso de la región.

De esta manera, han señalado que habrá "una apuesta por el crecimiento en Andalucía y por el mantenimiento del talento y del equipo directivo" en esta rama de negocio.

Además, han recalcado que "la riqueza de un territorio está en el talento y en el empleo que se genera y se va a seguir generando empleo en Andalucía".

Así, Ayesa Digital desarrolla el 95% de su negocio en España, lo que refuerza el papel de comunidades con gran masa crítica de profesionales, entre ellas Andalucía.

La empresa señala que en el último año se han contratado unas 2.000 personas en el conjunto del grupo y que, si el crecimiento continúa a ritmos cercanos al doble dígito, podrían incorporarse otras 2.000 más en el corto plazo.

En la rama de Ayesa Ingeniería, que pasará a integrarse bajo el paraguas de Colliers, la compañía ha confirmado que la sede corporativva permanecerá en Sevilla, donde también se mantendrá el equipo directivo, que incluso seguirá vinculado parcialmente al accionariado.

Esta rama cuenta con 3.200 empleados en todo el mundo, de los cuale unos 1.100 están en España y alrededor de 600 en Sevilla, lo que convierte a la capital andaluza en un núcleo estratégico dentro de una división altamente internacionalizada --con el 80% de su negocio fuera de España--.

La empresa ha precisado además que en España existen cuatro oficinas corporativas de Ingeniería, siendo Sevilla la central, mientras que el resto de implantaciones suelen ser oficinas ligadas a grandes proyectos concretos.

La permanencia de la sede en Sevilla refuerza el papel de la ciudad como polo de ingeniería vinculados a infraestructuras, movilidad y proyectos internacionales.

Con estas operaciones, Ayesa deja de ser una sola compañía y pasa a estructurarse formalmente en dos empresas distintas: Ayesa Digital y Ayesa Ingeniería, con accionariados y direcciones independientes.

La división no es improvisada, ya que ambas líneas de negocio venían operando de manera separada; ahora esta separación se materializa jurídicamente.

La compañía ha subrayado que este modelo permite a cada rama atraer inversores especializados y acelerar su crecimiento isn las limitaciones de una estructura única.

Así, ambas transacciones se encuentran actualmente en fase de signing --firma del acuerdo-- y deben superar controles administrativos antes de materializarse definitivamente.

En el caso de Ayesa digital, la operación debe recibir el visto bueno de las autoridades de competencia, tras lo cual se producirá la transferencia efectiva de la propiedad.

Para Ayesa Ingeniería, además del filtro de competencia, será necesaria la autorización del organismo de inversiones extranjeras (SDI) al tratarse de una adquisición por parte de un grupo internacional.

Hasta que estas aprobaciones se completen --previsiblemente en los próximos meses--, la empresa seguirá operando "como hasta ahora"; sin cambios en contratos, proyectos ni relaciones con clientes.

SALIDA DE LA FAMILIA FUNDADORA

La dirección de Ayesa defiende que la operación responde a una lógica de expansión y no de desinversión por dificultades económicas.

Uno de los requisitos del proceso competitivo fue encontrar proyectos industriales de largo plazo y alto crecimiento que garantizaran estabilidad de empleo y continuidad del equipo directivo en ambas ramas.

La compañía considera que ese objetivo se ha cumplido tanto con los nuevos socios de Digital como con Colliers en Ingeniería.

En paralelo, la operación marca el cierre de un ciclo para la familia Manzanares, vinculada al proyecto desde su fundación, que sale completamente del accionariado en ambas compañías.

Esta salida se presenta como la culminación de un recorrido empresarial incido por el fundador y no como una ruptura traumática del proyecto, tal y como ha subrayado la empresa.

La entidad interpreta este relevo como un paso natural hacia una fase de mayor internacionalización y profesionalización financiera.