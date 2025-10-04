La Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba inicia los actos de conmemoración de la Patrona

Este sábado se ha llevado a cabo una ruta motera por la zona norte de la provincia de Córdoba en la que han participado medio centenar de motoristas. - GUARDIA CIVIL CORDOBA

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de Córdoba inicia los actos de conmemoración de la festividad de la patrona de la Guardia Civil con una ruta senderista de Baena a Castro del Río, esta ruta está enmarcada dentro de la actividad 'Camino Mozárabe. Camino Seguro' que viene llevando a cabo esta Comandancia. Durante 2025, en la misma han participado alrededor de 200 personas. Asimismo, también este sábado, se ha llevado a cabo una ruta motera por la zona norte de la provincia en la que han participado medio centenar de motoristas. Ambas actividades han finalizado con un almuerzo en la localidad de Castro del Río.

Con el 'Camino Mozárabe. Un camino seguro', la Guardia Civil de Córdoba está dando cumplimiento a los objetivos marcados por la Secretaría de Estado de Seguridad en el Plan Turismo Seguro ya que se reconocerán itinerarios y se identificarán puntos sensibles para prestar una pronta atención al peregrino que lo necesite. En este sentido, la aplicación Alertcops, la aplicación de la Secretaría de Estado de Seguridad, tiene activada la funcionalidad 'Guardián Camino Mozárabe' para todos los usuarios de la aplicación que quieran estar conectados con el COS (062) de la Guardia Civil mientras peregrinan por la provincia cordobesa.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, han agradecido a la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Córdoba, a la Diputación provincial, al Grupo de Desarrollo Rural, a los alcaldes de los Ayuntamientos de Baena y Castro del Río e instituciones, fundaciones y empresas que se han ofrecido a impulsar la celebración de esta actividad.