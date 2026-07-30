La comarca de Las Villas (Jaén) recibirá 38 millones para reparar los daños del temporal e impulsar el sector agrario

Visita a Sorihuela del Guadalimar - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comarca jiennense de Las Villas, que integra a los municipios de Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf y Sorihuela del Guadalimar, va a recibir del Gobierno de España, 38 millones de euros para impulsar el sector agrario ya hacer frente a los daños ocasionados por las inundaciones de principios de año.

Así lo ha trasladado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, durante su visita a Sorihuela del Guadalimar junto a su alcaldesa, Ana Belén Rescalvo, donde ha hecho balance de las inversiones movilizadas por el Ejecutivo central a través de los ministerios de Política Territorial y de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Fernández ha destacado que estas ayudas ofrecen una "respuesta integral" que combina actuaciones en infraestructuras municipales, ayudas directas al sector agrario y financiación para la reparación de caminos rurales y carreteras de la comarca que son titularidad de la Diputación.

"El Gobierno de España está ofreciendo una respuesta que atiende las distintas necesidades de la comarca: recuperar los espacios dañados, reforzar la prevención frente a futuras inundaciones y respaldar a los agricultores y agricultoras afectados por los temporales", ha señalado.

Las actuaciones municipales previstas en las cuatro localidades suman más de 5,2 millones de euros y se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero. Estas obras estarán financiadas al 100 por cien por el Ministerio de Política Territorial, incluidos los gastos de gestión, un modelo que, según el subdelegado, "permite a los ayuntamientos acometer actuaciones de gran importancia para la seguridad de la ciudadanía sin que tengan que asumir el coste con sus propios recursos".

Por municipios, Sorihuela del Guadalimar recibirá 1.141.500 euros para reparar los aseos del Charco de la Pringue, el campo de fútbol, el cementerio municipal, el centro comercial de pymes, el pabellón polideportivo y el acceso a la Fundación JAV, además de mejoras en la red de alcantarillado, el enlace de las avenidas Juan Carlos I y Andalucía, el arbolado y los parques infantiles.

En Villanueva del Arzobispo se financiarán actuaciones por valor de 957.740,65 euros para reparar daños en edificios municipales, redes de saneamiento, calles y accesos. Por su parte, Iznatoraf contará con 1.045.000 euros para intervenir en la muralla medieval, el colegio Santísimo Cristo de la Vera Cruz, la calle Enmedio, el gimnasio municipal, el muro de la calle Cañuelo y parcelas municipales.

Finalmente, Villacarrillo dispondrá de 2.189.344,42 euros para la reparación de edificios municipales, instalaciones deportivas, residencias, espacios culturales y pavimentos, encontrándose actualmente en trámite una ampliación de más de 700.000 euros para este municipio.

En lo que respecta al sector primario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado un total de 29.799.526,78 euros en ayudas directas a los agricultores de la comarca a través de dos pagos.

En un primer pago, se han distribuido 29.098.530,63 euros entre 3.115 titulares de explotaciones: Villacarrillo ha recibido 13,15 millones de euros (1.515 titulares); Villanueva del Arzobispo, 9,57 millones (942 titulares); Iznatoraf, 4,79 millones (501 titulares); y Sorihuela del Guadalimar, 1,57 millones de euros (157 titulares). El segundo pago ha ascendido a 700.996,15 euros repartidos entre 80 beneficiarios de los cuatro municipios.

Asimismo, el balance de las inversiones incluye una partida de 1.682.156,40 euros destinada específicamente a la reparación de caminos rurales dañados. De esta cantidad, Villacarrillo recibirá 771.786,40 euros; Iznatoraf, 408.700 euros; Sorihuela del Guadalimar, 309.000 euros; y Villanueva del Arzobispo, 192.670 euros.

"La recuperación de los caminos rurales resulta esencial para garantizar el acceso a las explotaciones, facilitar las labores agrícolas y sostener una actividad económica estratégica", ha defendido Fernández.

El subdelegado ha incidido en que las actuaciones proyectadas en la comarca de Las Villas forman parte de un paquete global de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España en la provincia de Jaén.

Este plan de recuperación prevé alrededor de 2.500 actuaciones repartidas en un total de 94 municipios jiennenses, además de intervenciones en infraestructuras de la Diputación de Jaén.