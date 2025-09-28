Comarcas de Almería, Granada y Jaén afrontan este lunes con aviso amarillo por tormentas y lluvias

Archivo - Imagen de archivo de una jornada de lluvia en un municipio andaluz. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este domingo los avisos meteorológicos para este lunes en Andalucía y ha situado en amarillo a determinadas comarcas de las provincias de Almería, Granada y Jaén por tormentas y una previsión de lluvia que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Bajo esos parámetros se encontrarán las comarcas del Valle del Almanzora y los Vélez en Almería; al igual que Guadix y Baza en la provincia de Granada; y Cazorla y Segura, en Jaén.

La Aemet concede una probabilidad que oscila entre un 40 y un 70% para esa concentración pluviométrica que se produciría entre las 12,00 horas de este lunes y hasta la medianoche.