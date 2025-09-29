Andalucía saluda a octubre con lluvias débiles que darán paso a máximas de hasta 30 grados a lo largo de la semana

Archivo - Detalle de la ciudad de Cádiz tras la alerta naranja por la DANA, a 14 de noviembre de 2024 en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía comienza la semana con episodios de lluvias e inestabilidad derivados de los restos de un huracán y la presencia de una vaguada en altura, aún así los cielos se despejarán y las máximas podrán superar los 30 grados desde mediados de semana.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, en declaraciones a Europa Press, ha precisado que la inestabilidad, que inicialmente "entró por la parte occidental, por Huelva y Sevilla, algo más al norte de lo que esperábamos", todavía puede dejar lluvias débiles en toda la comunidad durante la tarde de este lunes, sobre todo en la parte oriental.

"En casi todas las provincias puede llover todavía, en esta tarde, pero poco; la situación tiende a remitir", ha destacado Del Pino, subrayando que pueden producirse tormentas en las sierras orientales de Jaén, Granada y Almería --"en concreto Cazorla y Segura, Guadix y Baza en Granada y Vélez y Almanzora en Almería"-- donde hay aviso por tormentas.

De cara a los próximos días, Del Pino ha indicado que "mañana todavía puede haber cierta inestabilidad, pero muy poca, especialmente en las cordilleras sintéticas, con cantidades muy pequeñas, un litro por metro cuadrado o menos". El miércoles puede registrarse "alguna lluvia muy dispersa y de muy escasa cuantía", para después dar paso a una atmósfera que tiende a estabilizarse, bajo la influencia creciente del anticiclón atlántico. "Para el fin de semana se esperan cielos poco nubosos", ha señalado.

Sobre las temperaturas, Del Pino ha anticipado un ascenso progresivo "de unos seis grados de aquí al domingo", alcanzando el domingo próximo máximas de "33-34 grados, cuando ahora estamos en 28-29". Las máximas podrán superar los 30 grados desde mediados de semana, con una temperatura media semanal en torno a los 30 grados pero en ascenso constante. Las mínimas, por su parte, "pueden bajar un poco mañana y subir de cara al viernes, aunque apenas variarán y oscilarán en torno a dos grados".

En cuanto al viento, Del Pino ha precisado que "no hay viento significativo", salvo algo de levante en el Estrecho y el mar de Alborán este lunes, y el regreso del levante, de flojo a moderado y puntualmente fuerte, para el miércoles en el Estrecho. En el resto de Andalucía, predominarán el viento flojo y variable.