Comercio Andalucía muestra su apoyo a Ceuta y reclama protección para los ciudadanos y la actividad económica

Foto de archivo de migrantes en campamentos improvisados en la playa. - Marcos Moreno - Europa Press

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comercio Andalucía ha trasladado este viernes su solidaridad y respaldo al pueblo de Ceuta ante "la difícil situación" que está atravesando la Ciudad Autónoma y, en concreto, a sus comerciantes, que están enfrentando también las "consecuencias económicas" de una "crisis" que afecta "al conjunto" de la sociedad caballa.

Según ha informado la confederación en una nota de prensa, han considerado que Ceuta "no puede sentirse sola" y que la respuesta ante esta situación "debe estar presidida por la unidad, la responsabilidad institucional, la empatía y la solidaridad".

Por este motivo, Comercio Andalucía ha mostrado su apoyo a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para este próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20,00 horas ante los ayuntamientos españoles como "expresión de afinidad" con los ceutíes.

Así, desde la agrupación han señalado que "debemos situar a las personas por encima de cualquier otra consideración". De esta manera, Comercio Andalucía ha indicado que Ceuta "necesita sentir la solidaridad" del conjunto de España y que tienen como obligación "mostrar toda la fraternidad posible" con sus ciudadanos. "Apoyar a quienes cada día levantan la persiana, mantienen sus empresas abiertas y sostienen el empleo", ha subrayado la confederación.

Además, desde Comercio Andalucía han añadido que "los problemas de Ceuta trascienden más allá de la ciudad". "Hablamos de ciudadanos, familias, trabajadores, autónomos y empresarios que necesitan respuestas y el aliento de las instituciones y del conjunto de la sociedad", ha destacado la organización comercial andaluza.

En este sentido, la asociación de comerciantes andaluces ha compartido "la preocupación" expresada por las organizaciones empresariales ceutíes por las consecuencias que "esta grave crisis está teniendo sobre la actividad económica".

A su juicio, el comercio, la hostelería, el turismo y los servicios "dependen especialmente de la confianza, la movilidad y la normalidad en las calles". "Cualquier alteración prolongada de la cotidianeidad termina repercutiendo de forma directa en las pequeñas empresas y en los autónomos", ha subrayado la entidad andaluza.

Finalmente, Comercio Andalucía ha considerado "imprescindible" que las administraciones "estén preparadas para adoptar medidas extraordinarias de apoyo" si la situación "continúa afectando" a la actividad diaria, con el objetivo de "proteger a las empresas, preservar el empleo y favorecer la recuperación de económica y comercial de Ceuta".