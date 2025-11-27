El comercio andaluz pide campañas de concienciación ante un Black Friday "pensado para grandes formatos"

Imagen de un escaparate de rebajas por Black Friday. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el fin de noviembre este viernes llega el Black Friday, una campaña marcada por un incremento de promociones y descuentos que anticipan las compras navideñas. En este contexto, el presidente de la Confederación Comercio Andalucía, Rafael Bados, ha advertido de que se trata de una campaña que "no está pensada para el pequeño y mediano comercio", al considerar que obliga a competir con ofertas que no puede asumir y adelanta compras que suelen concentrarse en diciembre.

En declaraciones a Europa Press, ha reclamado "campañas potentes de concienciación" sobre la importancia del comercio de proximidad y "equilibrio entre los distintos formatos comerciales".

De esta manera, Bados ha señalado que el Black Friday se ha sumado a un calendario comercial "lleno de días de, semanas de y ofertas de", que, según ha dicho, se suceden de manera continua desde hace años.

A su juicio, las pymes "no tienen las capacidades que tienen los grandes formatos comerciales de realizar ofertas y descuentos atractivos potentes", ya que sus márgenes son más estrechos y su estructura más limitada.

El presidente ha explicado que la fecha tampoco favorece al sector: "En unos días arrancará la campaña de Navidad, que es la principal campaña del comercio", ha resumido.

Por este motivo, ha insistido en que el Black Friday "no le viene especialmente bien" al comercio de proximidad, al obligarlo a entrar en una dinámica de descuentos justo antes del periodo de mayor facturación.

Además, Bados ha subrayado que el sector tiene un peso "crucial" en la economía andaluza. Según los datos aportados, el comercio genera más de 520.000 empleos, lo que supone el 23% del total, y cuenta con 144.000 empresas, que representan el 30% del tejido productivo.

La comunidad suma además 170.000 establecimientos comerciales, con un volumen de negocio superior a 85.000 millones de euros, equivalente al 11,5% del PIB andaluz.

Del total de autónomos andaluces, 144.000 pertenecen al comercio, lo que supone el 24,7%, y el sector tiene una presencia femenina destacada, con un 60% de mujeres entre su plantilla.

Por ello, para Bados, es esencial reforzar el papel del comercio local mediante campañas institucionales de concienciación. "Creo que habría que trasladar a los consumidores la importancia del pequeño y mediano comercio a nivel de empleo, articulación y vertebración del territorio", ha dicho.

Ha defendido que estas iniciativas deben ser estables y con alcance suficiente, "campañas potentes y activas en el tiempo".

También ha pedido a la administración "buscar el equilibrio entre los distintos formatos comerciales", lamentando que algunas medidas de los últimos años "única y exclusivamente favorecen a los grandes y poderosos de la distribución comercial".

VENDER MÁS PUEDE SIGNIFICAR GANAR MENOS

Consultado por el impacto específico del Black Friday, Bados ha explicado que la confederación no dispone de previsiones detalladas, si bien reconoce que hay pequeños negocios que participan en la campaña.

No obstante, ha insistido en que el entorno promocional actual complica la situación: "Desde el año 2012, en que se liberalizaron los periodos de rebaja, hemos entrado en una dinámica en la que estamos permanentemente de descuentos".

En este sentido, ha afirmado que la sucesión constante de ofertas durante todo el año dificulta que el comercio de proximidad pueda planificar márgenes y campañas con estabilidad.

Sobre la presencia del Black Friday en el pequeño comercio, ha apuntado que "hay más resistencia" por parte de las pymes, pero también entre consumidores "que están saliendo de esa vorágine".

Bados ha cuestionado la proliferación de iniciativas vinculadas exclusivamente a estas campañas, al tiempo que ha afirmado que en este sentido, aunque se venda más se puede ganar menos ya que los precios de venta son menores, consiguiendose un margen reducido.

COMPETENCIA DIGITAL Y NECESIDAD DE REGULACIÓN

El presidente ha advertido del impacto de la venta online en estas fechas. "Hace falta regular la venta online. Me da la impresión de que aquello es un poco una selva", ha afirmado.

Según ha señalado, en muchos casos "no se sabe muy bien a dónde estamos pagando realmente ni dónde está radicada la empresa que nos está suministrando".

En esta línea, ha enmarcado que el pequeño comercio compite no solo con grandes superficies, sino también con plataformas internacionales, ya que "la competencia es brutal. Ahora hablamos de oligopolios", ha dicho.

Aun así, ha apuntado que el comercio local puede encontrar "alguna pequeña ventaja competitiva" si ofrece productos diferenciados frente a los que predominan en los grandes operadores.

No obstante, ha admitido que el salto digital no resultará sencillo. "Es difícil para estructuras empresariales que son micro pymes o autónomos, con poco personal, poca formación y pocos recursos económicos", ha afirmado.

Por ello, ha defendido la creación de instrumentos específicos que acompañen al pequeño comercio en ese proceso, por lo que "se deberían buscar fórmulas como las que se crearon cuando los empresarios andaluces dieron el salto a vender fuera de nuestras fronteras".

CONSUMO ACONSEJA EXTREMAR LA PRUDENCIA ANTE FRAUDES Y DESCUENTOS "EXAGERADOS"

Paralelamente, la Dirección General de Consumo ha recomendado realizar compras "de manera reflexionada" y ha pedido extremar la precaución ante "ofertas exageradas o increíblemente buenas".

Según ha informado en una nota, el Black Friday y el Cyber Monday concentran un "aluvión" de promociones, especialmente en el comercio online, que pueden extenderse durante semanas.

Consumo ha advertido del aumento de fraudes cibernéticos mediante webs falsas, phishing y smishing, señalando como indicio habitual los descuentos "demasiado buenos para ser verdad".

La Junta ha incidido así en que en este tipo de engaños suele aceptarse únicamente transferencia bancaria, tras la cual la web desaparece sin enviar el producto.

Entre las recomendaciones figuran comparar precios y calidades, utilizar solo páginas seguras, conservar facturas y recordar que los productos rebajados mantienen la misma garantía legal.

CCOO RECLAMA MÁS Y MEJOR EMPLEO CON EL "BOOM" DE LAS CAMPAÑAS DE VENTAS

Por su parte, CCOO-A ha incidido en que en noviembre "se inicia el período más álgido de ventas del comercio minorista" que arranca con el Black Friday, que se extiende hasta finales de enero con el período de rebajas.

Sin embargo, frente a los datos "altamente positivos" del volumen de ventas en estas fechas, "estos sólo se van a traducir en una previsión de creación de empleo del 4%".

La población trabajadora del comercio en Andalucía en octubre 2025 ascendía a 415.022, con una previsión de crecimiento de 431.573, +16.551 empleos, un nivel de crecimiento totalmente insuficiente frente al volumen de ventas, "y más aún para dar cobertura a la necesidad de refuerzo de unas plantillas de trabajadoras y trabajadores que sufren duras sobrecargas de trabajo, horarios extenuantes debido a las jornadas continuadas, a la ampliación de horarios, el abuso de horas complementarias y falta de tiempo de descanso" que, como denuncia el sindicato, "se acaban traduciendo en problemas de salud laboral y mayor riesgo de accidentalidad".

Además, CCOO ha vuelto a criticar la calidad del empleo que caracteriza al comercio minorista, que arroja unos datos de precariedad "preocupantes" para un sector que se ha convertido en el primer yacimiento de empleo de la comunidad andaluza.

Asimismo, CCOO ha hecho hincapié en el agravio que sufren las plantillas de grandes almacenes que, "además de la sobrecarga y las larguísimas jornadas en estas fechas, no ven compensado económicamente el trabajo que realizan en domingos y festivos".