El comercio minorista en Andalucía aumenta sus ventas un 0,5% en julio y con un 1,4% más de ocupación

Archivo - Establecimiento Jaime J. Renobell, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista en Andalucía han subido un 0,5% en el mes de julio respecto al año anterior, 0,7 puntos más que a nivel nacional, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

Por su parte, en el empleo, el sector del comercio al por menor registró en la comunidad andaluza en julio un incremento de la ocupación del 1,4%.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,2% en julio, tasa 2,8 puntos inferior a la del mes previo. Con este descenso interanual, la facturación del comercio minorista regresa de nuevo a tasas negativas después del avance del 2,6% experimentado en junio.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista retrocedió en julio un 0,1% respecto al mismo mes de 2025, tasa tres décimas inferior a la del mes anterior. Con este descenso, el empleo en el comercio minorista recorta plantilla tras 58 meses consecutivos de ascensos.