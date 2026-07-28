El comercio minorista en Andalucía aumenta sus ventas un 4,2% en junio y con un 1,1% más de ocupación

Archivo - Imagen de archivo de un establecimiento. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista en Andalucía han subido un 4,2% en el mes de junio frente al año anterior, 1,8 puntos más que a nivel nacional, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el empleo, el sector registró en la comunidad andaluza en marzo un incremento de la ocupación del 1,1%.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un aumento interanual del 2,4% en junio. Con este aumento interanual, la facturación del comercio minorista vuelve a tasas positivas tras la caída del mes anterior.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista se mantuvo igual en junio respecto al mismo mes de 2025. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula ya 58 meses consecutivos en tasas positivas.