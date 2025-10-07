Comienza en Jaén la excavación arqueológica en el yacimiento de Los Robles, previa al futuro centro de oleoturismo

Vista a las excavaciones en el yacimiento de la villa romana de Los Robles. - AYUNTAIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado la excavación arqueológica en el yacimiento de la villa romana del Cortijo de Los Robles, en el barrio de Expansión Norte, que pondrá en valor la antigua almazara romana y servirá de enclave del futuro centro de oleoturismo, con 1,7 millones de inversión total.

El alcalde, Julio Millán, ha visitado este martes el inicio de los trabajos que ejecuta la empresa Calderón y que estarán listos a principios del próximo año.

Coincidirán con el comienzo de las obras de este Centro de Innovación del Olivar de referencia, el primero que tendrá la capital del aceite de oliva, para interpretar la cultura del oro líquido.

El contrato para este centro está en licitación y comprende cuatro actuaciones: la construcción del propio edificio, la iluminación inteligente y eficiente, la climatización con energías renovables como aerotermia y fotovoltaica y el aislamiento eficiente del edificio para la mejora de la eficiencia térmica.

El proyecto, que contempla la puesta en valor de la almazara romana del Cortijo de Los Robles, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Jaén, capital del oleoturismo en España: nuevo modelo turístico sostenible que pone en valor el paisaje olivarero y la cultura que gira en torno a él', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Tiene como objeto definir las condiciones mínimas técnicas que han de regir y establecer los trabajos para la intervención arqueológica preventiva en este solar. Junto a él se levantará el conjunto arqueológico de la Villa Romana de Los Robles, dentro del ámbito de la zona arqueológica de Marroquíes Bajos, una excavación que se realizará con el apoyo de la Diputación con un importe de 500.000 euros.

"Estamos ante un espacio singular, de un valor incalculable, en el barrio más joven de Jaén, que se sufraga con los fondos NEXT Generation del Gobierno de España y que ejemplifica el trabajo sostenido de gestión y de generar oportunidades y recursos para la ciudad que estamos haciendo", ha dicho.

Acompañado por la primera teniente de alcalde, María Espejo, y los el concejales de Patrimonio, José María Cano; Proyectos Europeos, José Manuel Higueras, y Comercio y Promoción Económica, Isabel Cano, Millán ha resaltado que es un proyecto en el que se viene "trabajando desde el anterior mandato".

"También hemos retomado en este último año unas actuaciones que estaban prácticamente paradas. Eso nos permite llevar a cabo una inversión, junto a la actuación que ya se ha desarrollado en el inicio de la Vía Verde, de 1,7 millones de euros y por tanto ampliar la oferta turística de la ciudad de Jaén con un sector como el del oleoturismo, el del aceite de oliva virgen extra, fruto principal de nuestra gastronomía, y el del sector de la naturaleza, tan interesante y tan importante por ese entorno que tenemos natural", ha afirmado.

CATAS

Por su parte, la primera teniente de alcalde ha explicado que, tras obtener el permiso de Cultura de la Junta de Andalucía para esta intervención, la empresa Calderón, bajo la supervisión de la arqueóloga municipal, realiza las primeras prospecciones y catas para ir descubriendo los restos y determinar el lugar en el que irá ubicado el nuevo Centro de Innovación Paisajes del Olivar.

"Estamos muy contentos de retomar este proyecto porque lo quitaron en el gobierno que teníamos con el Partido Popular de la concejalía de Turismo, que era a la que pertenecía y se lo llevaron a Presidencia, durmiendo año y medio el sueño de los justos. Hemos retomado de nuevo el proyecto porque la política de Jaén Merece Más es de tierra no quemada y estamos ya trabajando en la adjudicación de las obras del Centro de Innovación Paisajes del Olivar", ha destacado Espejo.

Son tres las empresas que han licitado para este proyecto que, según la también edil de Cultura, Turismo y Festejos, será un referente en el ámbito de la olivicultura y un "revulsivo turístico inigualable para la ciudad de Jaén".

EDIFICIO MODULABLE PARA ACOGER DIVERSAS ACTIVIDADES

Prevé la creación de una infraestructura servirá como sede de las acciones formativas y de capacitación dirigidas tanto a empresas como a la población, además de acoger experiencias turísticas inmersivas y digitales que conecten a ciudadanos y visitantes con la historia y el futuro del olivar.

Estará ubicado junto al conjunto arqueológico de la Villa Romana de los Robles, en el entorno de la Vía Verde del Aceite. La infraestructura, concebida como un edificio modulable y diáfano, permitirá acoger actividades expositivas, gastronómicas, culturales y formativas.