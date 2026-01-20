Comienza la labor para remolcar el tren Iryo en el siniestro de Adamuz (Córdoba) tras levantar y enderezar vagones

Imagen de la zona del siniestro ferroviario donde dos nuevas grúas de gran tonelaje se incorporan a las tareas para el levantamiento de los vagones. A 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Los trabajos para remolcar el tren Iryo desde la zona del siniestro en las vías a su paso por el término municipal cordobés de Adamuz en dirección hacia la estación de Villanueva de Córdoba han comenzado tras iniciarse el levantamiento y enderezar vagones pasadas las 15,00 horas de este martes, con la labor de las dos grúas de gran tonelaje incorporadas a las tareas.

Al respecto, los trabajos se han impulsado a la par que se recuperaban los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia, a unos metros del Iryo, y que se deslizó por un talud de cuatro metros, cobrándose la vida de al menos 42 personas.

Durante la noche y la madrugada los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada han realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo a primera hora de este martes, según ha informado la Junta de Andalucía.

En relación con el tren Iryo, la Guardia Civil ha pedido inmovilizar el vagón 6 para analizar su posible relación con las causas del accidente ferroviario. La Benemérita se está centrando en recabar todas las evidencias, incluyendo las roturas de los raíles y también posibles desperfectos en las rodaduras o sistemas de anclajes de los trenes.

Las pruebas en la 'zona cero' las está recopilando desde el primer momento el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística, en coordinación con el juzgado de Montoro que estaba de guardia cuando ocurrió el accidente.

El informe preliminar y las conclusiones dependerán del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes en España.

LA INVESTIGACIÓN

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha determinado que será necesario analizar en laboratorio "los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento" e inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo, tras el accidente ferroviario.

Así lo ha recogido la comisión en su primer análisis tras el siniestro, donde también ha anunciado que "se van a extraer los datos de los registradores jurídicos embarcados de ambos trenes" y que se ha solicitado a Adif "información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso".

Además, se van a realizar inspecciones "en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto", tarea para la que se van a movilizar, en las próximas 24 horas, "otros dos investigadores de la CIAF en Madrid", según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado. La comisión ha subrayado que, "por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas".

Mientras, continúa el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz. El accidente ha dejado un amplio operativo de emergencias en marcha, la suspensión de varias conexiones ferroviarias y una investigación abierta para esclarecer sus causas. El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes alcanza al menos 42 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños.

LOS HECHOS

A las 19,50 horas del domingo se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas.

Desde el 112 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias y poco después se activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas de este domingo, y que aún permanece activa.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto a disposición de las familias el teléfono 900 101 020 y unidades de atención en las estaciones de Atocha en Madrid, Córdoba y Huelva. Iryo, por su parte, tiene habilitado el teléfono 900 001 402.

El Servicio Andaluz de Salud desplegó el domingo un amplio dispositivo sanitario compuesto por cuatro Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias (DCCU), seis UVI móviles del 061, dos UVI de Transporte de Críticos, dos Vehículos de Apoyo Logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de transporte programado, además del equipo médico de Adamuz, que fue el primero en llegar y atender a los heridos.

Poco a poco se fue incrementado y modulando la respuesta para valorar, estabilizar y trasladar a los afectados, un trabajo que se llevó a cabo desde el Puesto Médico Avanzado desplegado en el edificio técnico de Adif.

Además del Hospital de Andújar, se prealertó también al Virgen del Rocío de Sevilla, por si fuera necesario derivar pacientes. El Hospital Reina Sofía de Córdoba activó su protocolo de grandes catástrofes.

El operativo de emergencia de la Junta de Andalucía activó también a Cruz Roja y al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio Oficial de Psicólogos, con quien la EMA tiene un convenio de colaboración. También está desplegado el Grupo de Emergencias de Andalucía (Grea) y a EMA Infoca para apoyo logístico.