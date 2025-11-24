Comienza este martes en Granada con 17 inscritos de 13 países el 40º Certamen de Guitarra Clásica Andrés Segovia

Archivo - Imagen de archivo de una final del certamen de guitarra clásica Andrés Segovia de La Herradura, en Almuñécar, en la costa de Granada - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

ALMUÑÉCAR (GRANADA, 24 (EUROPA PRESS)

El inicio del 40º Certamen de Guitarra Clásica Andrés Segovia de La Herradura, en término de Almuñécar, en la costa de Granada, está previsto para este martes pasado el mediodía con la presentación del jurado y los concursantes, un total de 17 procedentes de 13 países, en una jornada en que se producirá el sorteo para determinar el orden de actuación de estos inscritos.

Todo ello en el centro cívico de La Herradura, según han detallado a Europa Press fuentes de la organización, que tiene previsto también para este martes en la tarde la primera sesión de la primera prueba eliminatoria. Los concursantes, según el orden de actuación determinado por el sorteo, interpretarán en el auditorio de este espacio municipal un repertorio de libre elección cuya duración no exceda los 15 minutos.

El miércoles a las 18,30 horas está prevista la segunda sesión de la primera prueba eliminatoria. Los concursantes, según el orden de actuación determinado por el sorteo, volverán a interpretar en el auditorio del centro cívico de La Herradura, un repertorio de libre elección que no exceda de 15 minutos. Al término de la sesión, el jurado dará a conocer los concursantes que pasan a la segunda prueba.

La primera sesión de esta segunda prueba está prevista para el próximo jueves, 27 de noviembre, a las 18,30 horas. Los concursantes seleccionados interpretarán un repertorio de libre elección, que comprenderá obras (o movimientos) de varios estilos y no excederá de 20 minutos, diferente del interpretado en la prueba anterior.

Además, deberán interpretar como pieza obligatoria 'Estudio sin luz', de Andrés Segovia y la obra 'Preludio en mi' encargo especial del mismo autor a Manuel Ponce. El viernes a la misma hora está prevista la segunda sesión correspondiente a la segunda prueba eliminatoria. Los concursantes seleccionados interpretarán un repertorio de libre elección que comprenda obras de varios estilos y no exceda de 20 minutos, diferente del interpretado en la prueba anterior. Además, deberán interpretar las mismas piezas obligatorias que los participantes el jueves.

Al término de esta sesión el jurado dará a conocer los concursantes que pasan a la prueba final programada para el sábado, 29 de noviembre, ya en la fase final de este certamen de guitarra clásica. Los finalistas interpretarán el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, acompañados por la Orquesta Sinfónica Mediterránea, antes del anuncio del palmarés, la entrega de premios y el acto de clausura. Este horario puede ser susceptible de modificación por parte del jurado, han detallado desde la organización de esta iniciativa del Ayuntamiento de Almuñécar.