Comienza el rodaje de 'Secaderos', ópera prima de la cineasta de Granada Rocío Mesa

GRANADA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La realizadora granadina se pone este lunes tras la cámara para filmar durante seis semanas en diversas localizaciones de la Vega de Granada 'Secaderos', su primer largometraje de ficción tras su debut con el documental 'Orensanz"'en 2013. Producida por Olmo Figueredo ('La trinchera infinita'), el filme es una historia coral, multigeneracional y universal sobre la relación del ser humano con su entorno.

Según ha informado la Diputación de Granada en una nota, está protagonizada por actores no profesionales, autóctonos de la zona de la Vega de Granada donde se desarrolla esta historia que habla de la relación del ser humano con sus pueblos, tanto de aquellos que los aman como de quienes necesitan escapar de ellos. Los personajes principales, Vera y Nieves, representan estos sentimientos opuestos, pero no distantes.

Vera es una niña de ciudad, fascinada por la libertad y la magia de lo rural; Nieves ha alcanzado la adolescencia y anhela la diversidad de lo urbano. Dos historias paralelas que transcurren entre secaderos de tabaco durante un verano cargado tanto de magia como de realismo.

La directora Rocío Mesa, autora también del guión, ha explicado de dónde surge esta historia inventada, que bien podría ser real y que es un homenaje a quienes la protagonizan: "Crecí en Las Gabias, una pequeña localidad rural de la Vega de Granada. El paisaje de mi infancia, a los pies de las montañas de Sierra Nevada, estaba repleto de secaderos de tabaco: enormes construcciones vacías que reinaban el paisaje. Ante mis ojos de niña, que poco sabía de historia o agricultura, estas casas gigantes eran misteriosas guaridas de monstruos que cuidaban de la tierra. Y así es como surge la semilla de 'Secaderos'. Yo he sido Vera y he sido Nieves. He jugado libre en los bellos campos de mi pueblo, imaginando mil aventuras durante mi infancia. Y sin embargo, al llegar a la adolescencia, sentí la frustración de estar atrapada en un lugar demasiado pequeño que ya había perdido su magia."

'Secaderos" es un drama rural con elementos de comedia y fantasía que habla de sentimientos universales con los que todo el mundo puede identificarse, al estilo de películas como 'Uncle Boonmee' recuerda sus vidas pasadas, de Apichatpong Weerasetthakul o 'Mi vecino Totoro' de Hayao Miyazaki.

Por otra parte, el productor Olmo Figueredo ha señalado que "hace 5 años conocí a Rocío. Sabía poco de ella porque hacía mucho que había dejado atrás su Granada natal para estudiar y hacer carrera en EEUU, pero aquella primera impresión fue arrolladora. Me describió con pasión una historia a medio camino entre la ficción y el documental, que mezclaba tanto elementos de carácter autobiográfico como aquellos propios del género fantástico. Una historia que, además, quería rodar en su tierra, en la Vega de Granada. Un escenario que forma parte de su ADN pero que para muchos, lamentablemente, es completamente desconocido. Un paisaje natural de ensueño, tan maravillosamente bonito como melancólico, repleto de choperas, maizales, cultivos de tabaco, secaderos y ahora también, de cine."

La película cuenta con la producción ejecutiva de Olmo Figueredo González-Quevedo (La Trinchera Infinita, Adiós) y Paola Sainz de Baranda (Antes de la quema), ambos para La Claqueta PC y La Cruda Realidad, y con la coproducción de Belén Sánchez ('La inocencia') para Un Capricho de Producciones. Se une al filme la norteamericana Amplitud INC y DDT Efectos Especiales. Cuenta con la participación de Canal Sur Televisión y el apoyo del ICAA- Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y el ICEC-Instituto Catalán de Empresas Culturales. Las ventas internacionales de la película correrán a cargo de Latido Films.

Asimismo, cuenta con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de Granada y la colaboración de la oficina de cine Film in Granada de la Diputación, en la fase de pre-producción y en la organización de un casting al que se presentaron más de 2.000 granadinos, así como de la productora granadina Fourminds Films. El proyecto ha participado en los talleres internacionales de desarrollo Sundance Lay Sources 2, lo que es una prueba evidente del potencial internacional del proyecto.