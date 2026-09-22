Comienzan en Escúzar (Granada) las obras del edificio que acogerá el acelerador de partículas IFMIF DONES

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este martes las obras del edificio del IFMIF-DONES, "una gran instalación científica que situará esta localidad en el mapa internacional de la investigación". - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

ESCÚZAR (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La primera fase de las obras para la creación del edificio que acogerá el acelerador de partículas IFMIF-DONES ya han arrancado en la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (CITAI) de la localidad granadina de Escúzar con la preparación del terreno.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este martes las obras del edificio del IFMIF-DONES, "una gran instalación científica que situará esta localidad en el mapa internacional de la investigación para la generación de energías limpias".

Durante el recorrido, en el que ha estado acompañado del subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, y del director interino del consorcio del IFMIF DONES, Moisés Weber, Pedro Fernández ha destacado "cómo se están cumpliendo todos los hitos previstos que el Gobierno de España va anunciando conforme avanza la infraestructura", pues, ha recordado, "dijimos que tras el verano comenzarían los trabajos para la elevación del edificio principal y así ha sido".

Actualmente se está trabajando en la primera fase, que contempla la preparación del terreno, con una superficie de 100.000 metros cuadrados, y "aproximadamente en un par de meses", ha indicado, se procederá a la construcción de la estructura.

"Localizar aquí este proyecto, en un municipio de cerca de 1.000 habitantes y a 24 kilómetros de Granada, supone situarnos en el mapa de la comunidad internacional investigadora y científica para demostrar el gran potencial con el que contamos en nuestra tierra, capaz de formar parte de un proyecto internacional destinado a desarrollar energía de fusión, un modelo de energía limpia e ilimitada, similar al que se produce en el centro del sol y las estrellas", ha explicado el delegado del Gobierno.

Y ha sido posible, ha continuado, "con el respaldo económico del Gobierno, que este mes dio un paso más para garantizar la financiación de esta instalación y aprobó en Consejo de Ministros, la adenda al convenio para el periodo 2028- 2037, dotada con 252,7 millones de euros, financiados en más de un 50% por el Gobierno de España. Es decir, 130,1 millones de euros".

A todo ello ha sumado el interés que está generando esta investigación entre la comunidad científica e investigadora. "Para final de año se prevé que la plantilla alcance aproximadamente las 100 personas y en la actualidad están en tramitación 34 procesos selectivos para la incorporación de nuevo personal, para los que se han recibido unas 700 solicitudes, lo que indica la relevancia y expectación que está generando el IFMIF DONES", ha destacado.

En compañía del alcalde de Escúzar, Antonio Arrabal, Pedro Fernández ha calificado como "elemento imprescindible" para la puesta en marcha de este proyecto la Subestación Saleres 220 kV, "que resulta esencial para atender nuevas demandas asociadas a empresas distribuidoras y a otros proyectos energéticos de relevancia para la provincia", por lo que ha instado a la Junta de Andalucía a que "agilice al máximo la tramitación de esta subestación para acompasarla con desarrollo de las obras".

SOBRE EL IFMIF-DONES

Se trata de una fuente de neutrones, basada en un acelerador de partículas de alta corriente, para el desarrollo, cualificación y licenciamiento de materiales capaces de soportar las condiciones extremas a las que estarán expuestos los componentes de la primera pared del futuro reactor de fusión.

En la actualidad, los datos, propiedades y normas de los materiales de ingeniería se basan en campañas de irradiación de neutrones de fisión y no cubren totalmente las energías neutrónicas, la temperatura y otras condiciones de funcionamiento.

El acelerador de partículas IFMIF-DONES ofrecerá resultados de los que podrán beneficiarse otros campos de la ciencia y la tecnología, en la medicina, la física nuclear o distintas aplicaciones industriales.