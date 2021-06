La comisión de la Faffe reanuda este viernes su actividad con la comparecencia de representantes de UGT y Ustea

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) retoma este viernes su actividad con la comparecencia de una representante de UGT Andalucía y otra de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea), Olga Solano Crespo.

Sobre la representación de UGT-A se ha desatado una polémica esta semana por cuanto Vox criticó que la secretaria general de este sindicato, Carmen Castilla, eludiera comparecer ante este órgano parlamentario, como estaba anunciado por el propio Parlamento de Andalucía en la publicación de la agenda oficial de actividades en su página web.

Según trasladó el sindicato a Europa Press la representación de UGT-A recaerá este viernes sobre la secretaria de Organización, María del Mar Serrano, mientras que alegaba que no era Castilla la citada por la comisión de la Faffe, si no un representante legal del sindicato.

La última reunión de la comisión de la Faffe, que acaba de abrir un nuevo bloque de comparecencias, se celebró el 21 de mayo y tuvo como comparecientes a representantes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, que recayó sobre Bruno Alejandro García-Valdecasas, en representación del SAF, y en el presidente de CSIF-A, Germán Girela.

El 7 de mayo se cerró un primer bloque de 40 comparecientes con las citaciones de Juan Carlos Carrillo, ex chófer de quien fuera director gerente de la Faffe, Fernando Villén, y el tercer teniente de alcaldesa y concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Camas Sánchez.

LAS CRÍTICAS DE VOX HACIA UGT-A

Vox argumentó este pasado martes por medio de una nota de su portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, que "la líder andaluza del sindicato corrupto (en referencia a Carmen Castilla) ha optado por esconderse alegando "motivos personales" para así evitar tener que dar explicaciones sobre el papel de UGT en la trama criminal de la Faffe y cómo sus dirigentes se beneficiaron en el que es uno de los múltiples casos de corrupción del PSOE-A".

"Envían a la secretaria de Organización porque la casta sindical sabe que su secretaria general puede meter la pata y dar información que ponga en muy mal lugar a UGT", sostuvo Alonso.

UGT-A replicó que "en cualquier caso, la citación recibida es al "representante legal de UGT Andalucía", no a nuestra secretaria general, por lo que no llegamos a comprender el interés del diputado ultraderechista para que sea ella quien comparezca, y no otro u otra representante legal".

"UGT Andalucía, volvemos a reiterar, no está imputada en ninguna causa legal, de ninguna índole", apostilló el sindicato en su nota de réplica.