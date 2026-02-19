El Comité Ejecutivo de CTA apoya el refuerzo de su crecimiento internacional con la apertura de oficina en Bruselas

Comité Ejecutivo de CTA. - CTA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) se ha reunido este jueves en su sede de manera presencial y telemática y, entre otros asuntos, ha apoyado el refuerzo del crecimiento internacional de la fundación, especialmente a través de la participación en proyectos europeos y del mercado multilateral.

Con este fin, CTA acaba de abrir una oficina en Bruselas (Bélgica) tanto para impulsar su actividad internacional como para representar los intereses en Europa de las empresas innovadoras andaluzas y ayudarles también a participar en este tipo de proyectos financiados por la Comisión Europea y entidades del mercado multilateral.

El Comité Ejecutivo también ha sido informado de la evolución de los proyectos financiados por el programa de incentivos de la fundación, así como de la reciente selección de CTA por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación como entidad colaboradora para apoyar la gestión de ayudas. CTA se consolida así como una entidad clave de colaboración público-privada para acelerar los procesos de innovación, además de ser el aliado estratégico en Andalucía del CDTI.

Asimismo, se ha informado del avance del proyecto Doñana Terra Innova, liderado por CTA y financiado por el CDTI para dinamizar la innovación sostenible en el entorno del parque natural y en el marco de la actuación de CTA como aliado estratégico en Andalucía del CDTI. Además de CTA, el proyecto cuenta con la participación de Asaja-Huelva, la FOE, las cooperativas OnuCoop y Seprocoop y la Universidad de Huelva.