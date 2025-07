El comité de Hitachi en Córdoba señala el "chantaje" de la empresa para "pagar con recortes laborales" sus inversiones

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, que preside CCOO, ha criticado este lunes el "chantaje" a los trabajadores "que está ejerciendo la compañía, que pretende pagar con recortes laborales las inversiones prometidas a la Junta de Andalucía".

En este sentido y según ha informado CCOO Córdoba en una nota, la representación sindical en Hitachi, "conformada por CCOO, con diez delegados; UGT, con seis, y USO, con dos", ha acusado a la Dirección de la empresa y a sus responsables de Recursos Humanos de llevar a cabo "prácticas intimidatorias y abusivas para forzar a los sindicatos a aceptar una precarización de las condiciones laborales".

Según ha señalado el comité, "los directivos de Hitachi utilizan el miedo y la desinformación para erosionar los derechos laborales de la plantilla. Así, la empresa insiste en vincular la ejecución de sus proyectos de expansión, beneficiados por convenios y permisos públicos, a la aceptación de condiciones laborales precarias".

A este respecto, los sindicatos has asegurado que la empresa "exige la flexibilización forzosa de las jornadas laborales y la pérdida de derechos adquiridos, amenazando con recortar puestos de trabajo si no se aceptan sus condiciones. Además, culpa a los trabajadores de su decisión, ya planificada de externalizar la calderería, una parte clave de la producción".

De hecho, según ha recordado el comité, los sindicatos pidieron a la Dirección de la empresa que la calderería se siguiera realizando por personal de Hitachi y no se externalizara, "pero no hizo nada, porque ya tenía una decisión tomada y ahora se permite el lujo de utilizar su decisión como arma arrojadiza para dividir a la plantilla y debilitar al comité de empresa", que ha avisado que no tolerará "que se manipule la realidad para justificar la precarización, ni que se responsabilice a la plantilla de los recortes que está llevando a cabo, mientras la empresa obtiene beneficios fiscales y apoyos institucionales".

De esta forma, la representación legal de los trabajadores de Hitachi dejado claro que "el personal no es el problema" y que no permitirá "que su futuro se negocie a costa de perder derechos fundamentales", por lo que ha exigido a la Dirección de la empresa y a sus responsables de Recursos Humanos "que abandonen la política de acoso y manipulación que vienen practicando, respeten los derechos laborales consolidados y se sienten a negociar desde el respeto a la parte social y a los trabajadores, que son la solución y no el problema".