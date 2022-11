El compositor cordobés 'new age' Tsode lanzará el 18 de noviembre su nuevo álbum, 'Corduba. Mitos y leyendas'

CÓRDOBA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El reconocido compositor cordobés de música instrumental y 'new age' Jesús Valenzuela sacará a la venta el próximo 18 de noviembre, a través de su proyecto Tsode, el que será su octavo álbum y también el más vinculado a su tierra, 'Corduba. Mitos y leyendas', con el que ha dotado a Córdoba se su propia "banda sonora".

Según la información facilitada a Europa Press por Tsode y que éste ha difundido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el músico cordobés, que tiene en su haber su nominación en 2019 a los Hollywood Music in Media Awards, emprendió hace meses la ardua labor de hacer un disco conceptual, en el que todo girará en torno a la historia de la ciudad de los califas.

Según ha explicado Jesús Valenzuela, "quería rendir un tributo a la ciudad en la que me he criado. Además, soy licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba (UCO) y no se me ocurrió mejor manera que aunar Historia y música en ese contexto".

Por eso el álbum, del que Tsode ha ofrecido esta misma semana en preventa en su web (https://tsodemusic.com/) una edición limitada de 50 unidades en formato CD, se desarrolla a través de temas inspirados en un momento o personaje importante en la historia de la ciudad, y cada título está acompañado de la fecha en la que se desarrolló.

De hecho, su fundación a manos del patricio romano Claudio Marcelo es la inspiración para el primer track, 'Fundación (169 aC)', que ya se puede disfrutar en el canal oficial de Tsode en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=zibAA-67f_k&t=208s), y también está presente la Batalla de Munda, que enfrentó a las tropas de Julio Cesar contra las de Pompeyo en la provincia cordobesa, 'Munda (45 aC)', al igual que el esplendor de 'Al-Andalus (711-1492)' o Medina Azahara, con 'Sueños de Madinat al-Zahra (936-976)'.

Igualmente han servido de inspiración a Jesús Valenzuela personajes como Wallada, para 'El suspiro de Wallada (994-1091)', o Maimonides, para el tema 'Rambam (1138-1204)', así como la conquista cristiana de la ciudad por Fernando III, que se refleja en 'El Santo (1236)', o la audiencia concedida por los Reyes Católicos a Cristóbal Colón en el Alcázar, que es la base para 'La Audiencia (1486)'.

Los siglos posteriores se resumen en el tema 'Decadencia (S XVI-S XIX), que también está disponible en el canal oficial de Tsode en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=mSmUfUYW90k), y en el que Jesús Valenzuela ha contado con la colaboración del guitarrista flamenco Isaac Muñoz, miembro de la compañía de María Pagés.

Cierra el álbum el tema 'Tierra futura', en este caso sin fecha añadida al título, como broche a un disco en el que se pueden escuchar instrumentos que sonaban en cada época, fusionados con música sinfónica y electrónica. Un compendio de canciones de música instrumental contemporánea, de corte orquestal o 'film score' y 'new age' que "harán que el oyente viaje por cada uno de los pasajes de la Historia de Córdoba y pueda imaginarlos como si de una película se tratase".

Tsode, considerado uno de los herederos del ya desaparecido Vangelis, y uno de los precursores de la música electrónica 'new age' en España, ha previsto el lanzamiento en formato digital de 'Corduba. Mitos y leyendas', en las principales plataformas, el próximo 18 de noviembre.

TRAYECTORIA

El compositor cordobés Jesús Valenzuela, a través de su proyecto Tsode, fue nominado para los premios 'Hollywood Music in Media Awards' (HMMA), por su disco 'Innerity' (Musiteca-2019), y en concreto por el primer sencillo del disco, 'Alquimia', junto al guitarrista asturiano Rubén Álvarez, como mejor tema instrumental contemporáneo del año.

Dicha nominación vino a refrendar el éxito del cuarto álbum de Tsode, que tuvo su primer reflejo en el galardón obtenido por otro de sus temas, 'Crossing stars', ganador en septiembre de 2018 de uno de los 'Synthetic Generation Awards', como uno de los mejores temas electrónicos en España.

Tsode se ha afianzado como uno de los compositores más destacados dentro del genero en España, con un estilo propio, que explora a través de la música electrónica clásica (Jean Michel Jarre y Vangelis), el 'new age' (Enya y Kitaro), el 'synth pop' (Depeche Mode) o el rock sinfónico (Mike Oldfield).

En 2020, durante el confinamiento domiciliario por la pandemia del covid, lanzó un 'single' en su canal de YouTube, que grabó en su casa, bajo el titulo de 'Héroes', y que constituye su particular homenaje al sistema sanitario español y a su actuación en la crisis sanitaria del coronavirus.