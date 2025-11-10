Los concejales del PSOE anuncian su personación en la investigación por los amaños en la Policía Local de Granada

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, interviene ante los medios en presencia de sus compañeros - PSOE

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha comparecido este lunes ante los medios para anunciar la decisión de personación de los diez concejales del grupo municipal socialista como acusación en el caso de las oposiciones amañadas de la Policía Local, tras el levantamiento del secreto de sumario.

Ruz ha afirmado, según ha detallado el PSOE en una nota, que este día marca "un antes y un después en la decencia política de Granada", ya que la investigación judicial "ha revelado una estructura criminal organizada en el seno del cuerpo que ha manchado gravemente la institución".

Al respecto, la líder de la oposición ha reclamado al PP de Granada y en concreto a la alcaldesa, Marifrán Carazo, a que expliquen inmediatamente el papel de César Díaz, antiguo concejal de Seguridad por los populares en el bipartito con CS, en el pasado mandato, en el que Ruz ha denominado caso KGB y "destituyan o aparten de inmediato a Ana Agudo, responsable de Seguridad Ciudadana", por, ha agregado, "silencio cómplice".

Ruz ha señalado que los informes de la UDEF que trasladan los medios de comunicación son "demoledores", recogiendo literalmente que había "una armoniosa simbiosis" entre los jefes policiales investigados y el PP para "el hostigamiento político del gobierno del exalcalde Paco Cuenca".

La portavoz ha insistido en que el grupo socialista "no puede permitir que una trama así quede impune" por lo que ha anunciado "la personación de los concejales socialistas como acusación particular". Este caso de corrupción, ha continuado la portavoz, se extiende al ámbito político "con nombres y apellidos, quedando al descubierto la creación de un grupo de WhatsApp llamado 'KGB", al parecer "creado por responsables de la policía ahora investigados y por el PP" en la oposición "para perjudicar el mandato del alcalde Paco Cuenca".

En este contexto ha pedido a Carazo que asuma su responsabilidad política ante "la trama de corrupción en la Policía Local", al tiempo que le ha reclamado que devuelva el honor al cuerpo, "dando la cara y adoptando decisiones que garanticen que ninguno de los investigados siga ostentando puestos de máxima responsabilidad y de libre designación".

Para Ruz, "la señora Carazo sigue mirando para otro lado", y le ha cuestionado que "siga amparando a los cabecillas de la trama". Al respecto, la edil socialista ha indicado que "esta trama de amaño, de difamación y de hostigamiento, se suma a la indignidad del caso Viogen", hechos que Ruz ha reseñado de inaceptables "porque Granada merece un gobierno que esté a la altura de su dignidad y no en el centro de un lodazal judicial".

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE SU REACCIÓN

En un audio remitido a los medios, la concejala de Protección Ciudadana de Granada, Ana Agudo, ha indicado por su parte que Ruz y el PSOE "son la verdadera definición de la incoherencia y también del cinismo" en tanto "era ella misma" quien, ha asegurado la concejala, llevaba este área municipal "cuando se realizaron unas oposiciones que están siendo investigadas".

"Se le nota bastante preocupada a la señora Ruz y la verdad es que no es para menos", pues, ha proseguido Agudo, "lo que estamos conociendo ahora viene de mandatos anteriores" y desde el equipo de gobierno local del PP "desde que hemos tenido conocimiento de alguna situación irregular, lo primero que hemos hecho es ponerlo en manos de la justicia".

El Ayuntamiento ha promovido la renovación del responsable de la Jefatura de la Policía Local, "que no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior", según ha detallado Agudo en referencia a Rafael Domingo Sánchez, y también está "revisando cómo se realizan los procesos de selección" en el cuerpo de seguridad municipal "y eliminando cualquier posible interferencia indebida".

"Nos toca limpiar lo que otros han hecho" y en este momento, "con las investigaciones en curso, lo que corresponde es esperar, dejar que la justicia siga su curso y que culmine este proceso tras el que se adoptarán las medidas que toquen y que serán las que nos vaya dictando la jueza, porque estamos en un Estado de Derecho, aunque el PSOE no quiera entenderlo", ha aseverado Agudo.