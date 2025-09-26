Concentración en Jaén ante la Delegación de Desarrollo Educativo para exigir soluciones al transporte escolar

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Escuela Pública de Jaén (Fampa) se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Desarrollo Educativo para exigir un servicio "digno, suficiente y adaptado a las necesidades reales" del alumnado.

La protesta se ha llevado a cabo después de que el curso se iniciara en la provincia sin 15 líneas de autobús escolar, de las que ocho quedaron restablecidas este lunes. Además, este martes, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) anunció el próximo restablecimiento de tres de las siete rutas que quedaban pendientes y que afectan a día de hoy a Esas líneas todavía sin funcionar afectan a centros de Porcuna, Arjona y Carchelejo/Campillo de Arenas.

Fampa Los Olivos ha expresado su "profunda preocupación" por la situación que todavía sufre parte del alumnado de la provincia. Ha considerado que "este grave problema" es "consecuencia directa de una licitación desierta y de unos contratos de transporte que no garantizan ni la continuidad, ni la rentabilidad de las rutas escolares".

Desde la federación se ha puesto el acento en "la mala gestión de la Junta de Andalucía que mantiene graves problemas en el transporte escolar en localidades como Higuera de Calatrava, Cambil, Arbuniel o Cárcheles, entre otras".

Asimismo, los participantes en la concentración han pedido la dimisión del delegado de Desarrollo Educativa, Francisco José Solano, si no llega pronto un solución a un problema que ha afectado a más de 500 alumnos en una decena de municipios.

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez, que ha participado en la protesta, ha exigido a la Junta de Andalucía el restablecimiento total de las líneas de transporte escolar en la provincia y a continuación "que se depuren las responsabilidades políticas por este nuevo desastre en la gestión del Gobierno andaluz".

"Un año más, numerosas familias de la provincia tienen que pagar los platos rotos del desaguisado montado por la Consejería de Educación. Ya es hora de que se asuman responsabilidades, ya sea por la dimisión o por el cese del delegado territorial de Educación", ha dicho Mercedes Gámez.

También relacionado con el inicio del curso escolar, la secretaría general de Enseñanza de CCOO de Jaén, Begoña Aitana, ha indicado en rueda de prensa que el curso ha arrancado en la provincia "con los mismos recortes y carencias de siempre".

Según el sindicato, "aulas masificadas, plantillas incompletas, servicios externalizados y privatización creciente" marcan un inicio de curso que "deja a la escuela pública andaluza sin los recursos necesarios".

Aitana ha exigido a la Junta de Andalucía "un compromiso real con la escuela pública, basado en inversión, contratación estable y fin de la privatización" porque "sin ello, cualquier anuncio de mejora es puro humo".